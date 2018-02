Santacruzense fará estreia em Tupã

Equipe está no grupo 1 do campeonato da

Segundona e primeiro jogo será fora de casa

A Federação Paulista de Futebol divulgou no início da semana passada a tabela da Segunda Divisão do campeonato paulista para a temporada deste ano. A Esportiva Santacruzense está no grupo 1 da competição e a estreia será fora de casa, contra o Tupã, um tradicional adversário da equipe de Santa Cruz do Rio Pardo.

O time vai disputar as duas vagas do grupo para a próxima fase com o Andradina, Assisense, Grêmio Prudente, Osvaldo Cruz, Talentos (Marília), Tupã e Vocem.

A estreia está marcada para o próximo dia 8 de abril, contra o Tupã, no estádio do adversário. Será o primeiro jogo profissional da Santacruzense desde 2016, já que no ano passado o clube enfrentou muitas dificuldades e acabou se licenciando do campeonato paulista, quando o presidente ainda era Sidnei Maluzza.

O tricolor também enfrentou dificuldades para conseguir a liberação do estádio “Leônidas Camarinha”, pois a prefeitura se recusou a realizar obras na praça esportiva e não deu prosseguimento a um projeto anunciado pelo próprio prefeito, de desapropriar um terreno para a construção de um acesso independente para a torcida adversária, exigência da legislação esportiva. O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) alegou que recebeu um alerta do Ministério Público de que a prefeitura está impedida de conceder benefícios, direta ou indiretamente, ao time de futebol por conta de uma condenação em ação judicial.

Para não ficar de fora do campeonato, a diretoria da Santacruzense aceitou bancar as obras de restauração de alambrados e até a implantação de uma entrada isolada para torcedores adversários. A saída foi negociar com a antiga indústria Máquinas Suzuki, que cedeu um corredor de acesso pela rua José Zacura.

Depois da estreia, no domingo seguinte, 15 de abril, a Santacruzense vai receber o Vocem de Assis no estádio “Leônidas Camarinha”, no primeiro jogo oficial da temporada frente à sua torcida.

O sistema de disputa do campeonato neste ano possui várias fases e os vencedores das semifinais terão o direito ao acesso, uma vez que nesta temporada apenas dois clubes terão o direito de subir para a série A3 do Campeonato Paulista.

Preparativos

Com a chegada do técnico Claudinho Batista, o tricolor já realizou seus primeiros treinamentos na semana passada, no campo do restaurante “Os Galeguinhos”.

Os exercícios começaram na última terça-feira e terminaram anteontem, quando os jogadores foram liberados para o Carnaval. A reapresentação está prevista para a próxima terça-feira, com o reinício dos treinamentos no dia seguinte.

Outros jogadores devem chegar ao clube nas próximas semanas, a tempo do técnico Batista avaliá-los antes da estreia no campeonato.