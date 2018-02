São Pedro ganha novo bairro

Mais de 181 lotes são incorporados

à cidade em novo empreendimento

Apesar de ser um segmento em plena expansão em toda a região, os loteamentos urbanos são planejados muito tempo antes de serem anunciados ao mercado. É o caso do Jardim Boa Vista, lançado no último final de semana em São Pedro do Turvo com um sucesso surpreendente. Mais da metade dos lotes foram vendidos num único dia e teve comprador que acampou no terreno para conseguir adquirir um lote com localização mais privilegiada.

O empreendimento, entretanto, começou há vários anos, quando o sócio da “Loteadora Quatro Irmãos”, Leandro Gonçalves Logullo, 31, conheceu a área e iniciou as conversações. Tempos depois, através de parceria com outros empresários, a área foi adquirida e o loteamento começou a ser planejado. “Na verdade, antes a gente estuda o potencial da cidade”, explicou.

O resultado é um bairro potencialmente muito bom para morar, instalar um negócio ou mesmo para investimentos. Os 181 lotes, a maioria residenciais, têm uma visão e localização privilegiadas. “Fizemos o lançamento no último sábado e mais da metade dos lotes já foi vendida”, disse Bárbara Gonçalves Logullo, 36, também sócia da loteadora.

A venda foi tão surpreendente que famílias chegaram a acampar na noite de sexta-feira, aguardando a abertura das inscrições no sábado. Foram distribuídas senhas e o cliente André Júnior Machado conseguiu a primeira delas. Ele permaneceu à noite com a família e levou até churrasqueira para entretenimento. Para ele, valeu a pena.

Para os empresários da “Quatro Irmãos”, a cena não é inusitada. “Isto costuma acontecer em várias cidades, inclusive em Santa Cruz do Rio Pardo quando do lançamento de alguns empreendimentos”, contou Bárbara.

Investimentos

A “Loteadora Quatro Irmãos” começou com Leandro Logullo — pai dos atuais sócios — na região de Presidente Prudente, onde ele criou a Plantec. Na década de 1990, o empresário veio para Santa Cruz do Rio Pardo para lançar o Jardim Santanna, que resultou em mais três etapas. E acabou ficando, inclusive realizando o sonho de se tornar agricultor e produtor de soja.

A loteadora, então, ficou sob administração dos filhos. Bárbara, por exemplo, é engenheira formada e participa diretamente dos projetos. Hoje, a “Quatro Irmãos” possui vários empreendimentos em toda a região. Em Santa Cruz, atua diretamente na administração das duas etapas do Residencial Lorenzetti, além de Jardim Horizonte, Califórnia e outros.

A empresa participa do desenvolvimento das cidades onde opera, com a abertura de escritórios e geração de empregos. “Sempre pensamos em novas etapas”, alega Leandro Gonçalves Logullo. Além disso, há o fomento urbano direto, como aconteceu em Chavantes, onde empreendimentos aumentaram em 2.000 a quantidade de terrenos disponíveis. “Se analisarmos que em cada nova casa moram no mínimo três pessoas, dá para perceber a enorme evolução do município, com um potencial de novos 6.000 habitantes”, avaliou Leandro.

A próxima aposta da loteadora será um loteamento nas proximidades da avenida Jesus Gonçalves, em Santa Cruz do Rio Pardo, com o lançamento de 300 lotes.