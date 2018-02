Detran pune autoescola da cidade com suspensão

Aluno estava ausente da sala de

aula, apesar do registro presencial

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) flagrou irregularidades na aplicação de aulas teóricas em um Centro de Formação de Condutores (CFC), conhecido como autoescola, em Santa Cruz do Rio Pardo. O estabelecimento é o “CFC Fontana”, que fica na avenida Cyro de Mello Camarinha, que recebeu a pena disciplinar de suspensão das atividades por 30 dias. Além disso, haverá a apuração do caso em inquérito competente.

Segundo a assessoria do Detran, houve denúncia anônima por meio do canal de Ouvidoria do órgão paulista. A equipe de fiscalização foi ao local, numa visita surpresa, e constatou que, durante a aula teórica aberta no Centro de Formação de Condutores, não havia um dos alunos cuja presença estava registrada no sistema online.

A fraude pode ser comprovada por meio do sistema e-CNHsp que rastreia todas as etapas do processo de habilitação.

Os técnicos do Detran registraram um boletim de ocorrência na delegacia de polícia de Santa Cruz do Rio Pardo, por inserção de dados falsos em sistema de informações, crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, passível de pena de 2 a 12 anos de reclusão.

Além disso, a autoescola teve as atividades suspensas preventivamente por 30 dias e responderá a processo administrativo instaurado pelo Detran. Dependendo da decisão, pode, inclusive, ocorrer o descredenciamento. A empresa terá o direito de apresentar ampla defesa antes da conclusão do processo.

“Cumprir à risca o processo de habilitação é o primeiro passo para formar o condutor responsável e cidadão”, pontua Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran de São Paulo. Esta não foi a primeira vez que a fiscalização do órgão detectou problemas em Santa Cruz do Rio Pardo. Há algum tempo, outro centro de formação foi punido por ocorrência semelhante.

O Departamento de Trânsito paulista realiza periodicamente diligências e fiscalizações em empresas tidas como parceiras. É o caso de Centros de Formação de Condutores, médicos e psicólogos credenciados e em locais de exames práticos. O objetivo é coibir eventuais fraudes e irregularidades no processo de habilitação.

O Detran ainda informou que as suspeitas de irregularidades devem ser denunciadas à Ouvidoria pelo portal www.detran.sp.gov.br. É garantido sigilo ao denunciante.