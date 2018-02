Carnaval em S. Cruz levou milhares às ruas

O Carnaval promovido pela prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo agitou a cidade. Segundo a secretaria de Gestão e Comunicação do município, a Polícia Militar informou que passaram pelas noites cerca de cinco mil pessoas por dia em que os eventos foram realizados.

Todas as atividades foram gratuitas e começaram no sábado, 10, com uma matinê do Coral Infantil, Jovem e o Grupo de Percussão do Centro Cultural Special Dog.

Logo em seguida, aconteceu o desfile dos blocos Unidos do Samba da Divineia e da Acogelc (Associação Companhia da Ginga Esporte Lazer e Cultura) e o encerramento da noite com a apresentação com a Banda Lokobloco.

No domingo, 11, aconteceu os desfiles dos blocos da Acogelc e Acadêmicos da Estação e também o encerramento com a Banda Lokobloco. Na segunda-feira, 12, passaram pela avenida os blocos Acadêmicos da Estação e Unidos do Samba da Divineia. A banda Lokobloco encerrou as festividades na praça Leônidas Camarinha.

Neste ano a Secretaria de Gestão e Comunicação Social realizou durante o Carnaval uma campanha visual na Praça Deputado Leônidas Camarinha para conscientização dos foliões sobre o risco de combinar bebidas com a direção de veículos.

Os blocos carnavalescos homenagearam vultos de Santa Cruz do Rio Pardo, dois deles ligados ao Carnaval de rua. Foram lembrados João Eugênio Cruz, o “Pitaca”, e Ubirani Gonçalves, além de Geraldina dos Santos, a filha de escravos que morreu aos 112 anos.