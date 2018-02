Piscina de CCI inacabado tem água ‘podre’

Uma obra da prefeitura que ainda não foi terminada se transformou em risco para a população dos bairros Santana-3 e Jardim Brasília. A piscina do futuro Centro de Convivência do Idoso (CCI) está totalmente abandonada e com água parada. A sujeira é visível e há risco de proliferação de mosquitos.

A reportagem do jornal esteve no bairro na tarde da última quinta-feira, 15, e as dependências do futuro CCI estavam fechadas com cadeados. Moradores do bairro disseram que a construção está parada e há muitas semanas a piscina está na mesma situação, com a sujeira aumentando a cada dia.

Na sexta-feira, 16, a assessoria do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) emitiu nota à imprensa se desculpando pela situação e explicando que a piscina “vem sendo monitorada” desde novembro.

De acordo com a nota, o local possui vazamentos que ainda não foram encontrados devido às constantes chuvas.

A prefeitura de Santa Cruz garante que cloro e outros produtos estão sendo jogados na água, mas a limpeza não está sendo feita porque “há risco de queima dos circuitos”. Na piscina, porém, não há qualquer indício da aplicação de cloro ou outros produtos. Paralisada, a obra do CCI também não tem data para ser entregue à população. 