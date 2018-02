Santa Cruz terá mais 60 casas da CDHU

CDHU comunicou prefeitura sobre novas construções

Santa Cruz do Rio Pardo vai ganhar mais 60 casas que serão construídas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), ao lado do núcleo que está sendo concluído pela mesma empresa estadual, na avenida Santos Dumont. A obra foi comunicada oficialmente pelo governo do Estado ao prefeito Otacílio Parras (PSB) na semana passada.

O prefeito disse que na próxima quarta-feira, 21, ele estará em São Paulo para assinar, no Palácio dos Bandeirantes, a autorização governamental para o início das obras. É provável que a cerimônia, com a presença de dezenas de prefeitos de cidades igualmente contempladas com conjuntos habitacionais, seja comandada pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).

As residências, na verdade, vão completar o complexo do bairro que será entregue nos próximos meses, totalizando 160 casas populares para o município.

Segundo disse o prefeito Otacílio Parras em pronunciamento a emissoras de rádio, as obras devem começar nos próximos meses, com estimativa de entrega das casas em até dois anos.

O prefeito também disse que até o final de seu governo, em 2020, ele acredita que o déficit habitacional de Santa Cruz do Rio Pardo esteja resolvido. Nos últimos anos, inúmeros bairros residenciais da iniciativa privada foram implantados na cidade.

Ipaussu será contemplada

com 200 unidades da CDHU

O Governo de São Paulo contemplou Ipaussu com 200 novas casas populares que serão construídas pela CDHU. A informação é do prefeito Sergio Guidio, que deverá assinar a ordem para início da construção do novo conjunto habitacional. As primeiras etapas serão o registro do loteamento, a sondagem e a topografia do terreno.

O projeto anterior elaborado pela prefeitura teve vários problemas. Ele, na verdade, inviabilizava a construção das casas, pois a infraestrutura encarecia o custo das unidades em torno de 13%.

No entanto, após várias mudanças e audiências na CDHU, com apoio da secretaria estadual da Habitação, a prefeitura de Ipaussu já foi comunicada de que, dentro dos próximos dias, será assinada a ordem de início das obras.

“É uma excelente notícia. Estas 200 casas vão contribuir para a redução do déficit habitacional do município. Além disso, a obra vai gerar emprego e renda para a população”, disse o prefeito Sergio Guidio.

O novo conjunto habitacional será implantado entre os bairros Cônego Nazareno e Pedro Rosin. As inscrições para pleitear as casas somente serão abertas quando as obras estiverem 70% concluídas.