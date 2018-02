104 FM reestreia programa de notícias em novo horário e formato

“Giro de Notícias” agora começa às 11h25,

com esporte, notícias, política e comentários

O programa jornalístico “Giro de Notícias”, da rádio 104 FM, fará sua reestreia nesta segunda-feira, 19, em novo horário e formato. Sob o comando de Diego Singolani, a partir de agora o programa irá ao ar das 11h25 às 13h00, de segunda a sexta-feira. Além de entrevistas, reportagens especiais, plantão policial e utilidade pública, o novo “Giro” trará o noticiário esportivo com a participação de Genésio Dezo, destacando os torneios amadores, o dia-a-dia dos clubes da capital e a cobertura da temporada 2018 da Santacruzense. O jornalista Sérgio Fleury Moraes, do DEBATE, completa o time com análise política, comentários e bastidores exclusivos.

Moretti Jr, sócio proprietário e diretor de Jornalismo da emissora, ressalta que a credibilidade sempre foi a marca registrada na história da 104 FM. “Fomos a primeira emissora FM legalizada de Santa Cruz. Eu e Tony Jr, como idealizadores, sempre nos pautamos pela ética e profissionalismo. A população sabe distinguir a informação com veracidade e credibilidade, sem manipulação”, disse. “Então, fazemos tudo ouvindo sempre todas as partes, dando voz àqueles que desejam e querem expressar suas opiniões”, completou.

Segundo Moretti, a 104 FM está sempre buscando inovar, sem agredir outros meios ou pessoas. “Produzir rádio com seriedade sem receber verbas e influências demonstra que o nosso comprometimento é com o ouvinte, com a cidade e com pessoas que necessitam de auxílio. Nosso objetivo maior sempre foi combater as injustiças com transparência e, como prova disso, os ouvintes pediram ampliação do horário do nosso jornalismo por entender que é autêntico e verídico em tudo que irradia. Quem ganha: os ouvintes e a população de nossa cidade”, pontuou Moretti.

Apresentador do “Giro de Notícias”, Diego Singolani, 30, nasceu em Santa Cruz e é jornalista formado. Ele também estudou e atuou na área de gastronomia em São Paulo durante 7 anos, mas voltou para o interior e para o jornalismo em 2015, quando assumiu o setor de jornalismo da 104 FM. “Tenho como mantra profissional uma frase cunhada pelo grande Millôr Fernandes: ‘Imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados’. Acho que isso resume bem como encaro o jornalismo”, declarou Diego.

O novo “Giro de Notícias” começa nesta segunda-feira, 19, às 11h25.