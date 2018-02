Após ‘bronca’ do prefeito, João Marcelo Santos nega disputar sucessão

Irritado, Otacílio considerou atitude de

vereador uma ‘brincadeira de mau gosto’

Em mensagem encaminhada ao jornal e a colegas da Câmara, o vereador João Marcelo Santos (DEM) desmentiu que tenha planos de se candidatar a prefeito nas eleições de 2020, tendo o atual secretário de Educação, Fernando Bitencourt, como provável companheiro de chapa. Ele fez esta declaração na noite do último dia 5, no estacionamento da Câmara, quando um grupo de vereadores e profissionais da imprensa conversavam.

A reação foi imediata no governo e o prefeito Otacílio Parras (PSB) ficou irritado com o anúncio antecipado de candidaturas. Ele disse que pediu ao vereador que fizesse um desmentido, pois considerou uma “brincadeira de mau gosto”. “O vereador tem toda liberdade, mas não deve lançar como candidato uma pessoa que está começando um trabalho numa secretaria e que não tem nada a ver com isso. O fato está tomando um cunho de verdade, mas é uma brincadeira de mau gosto”, afirmou Otacílio à rádio Band FM.

Para ele, o episódio está prejudicando o secretário Fernando Bitencourt, inclusive confrontando-o com setores da administração e até com outros pretensos candidatos. “Ele continua sendo prestigiado e está fazendo um bom trabalho”, insistiu, “e não será demitido, como querem alguns”.

Como o vereador João Marcelo estava viajando em férias, é provável que Otacílio tenha telefonado para o colega da base aliada que é, inclusive, seu advogado particular em pelo menos um processo.

Horas depois, João Marcelo disparou mensagens a empresas jornalísticas e até a colegas de Câmara, desmentindo aquilo que o prefeito considerou “brincadeira de mau gosto”. Santos, inclusive, minimizou o episódio: “Falei brincando com o Murilo Sala e não tenho pretensão, muito menos o Fernando [Bitencourt]”.