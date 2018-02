Carnaval de Ipaussu reuniu multidões

Folia empolgou a população da cidade,

principalmente pelo caráter ‘família’

O Carnaval na praça central e ruas adjacentes em Ipaussu foi o mais animado da região. Milhares de foliões se divertiram durante três noites — sábado, domingo e segunda — e duas matinês no domingo e na terça-feira, ao som da banda “SambaRuê” e “Trio Verão”. Entretanto, houve a participação de um conjunto que relembrou o antigo grupo musical formado pelo saudoso ex-vereador Nelvy José Siqueira, um dos homenageados do Carnaval deste ano. A outra homenagem foi para “Dona Jozefa”, que durante anos foi a responsável pela organização do Carnaval de rua em Ipaussu.

O que chamou a atenção foi o clima familiar do Carnaval na praça Raphael de Souza. Vários blocos carnavalescos desfilaram pela rua Washington Luiz até a praça central da cidade. Houve disputa e o campeão foi o bloco “Ke Vim Vem Campeão”, seguido do “Bloco do Divino”. Nas matinês, houve distribuição de doces e sorvetes às crianças, com prêmios para as melhores fantasias e foliões.

Na noite de segunda-feira, houve emoção quando membros da família do ex-vereador Nelvy José Siqueira se apresentaram no palco, como um antigo grupo que ele comandava no passado. O filho Júnior, por exemplo, foi o baterista, enquanto a filha Nicássia balançou o pandeiro. A banda de Nelvy chamava-se “NJ”.

No sábado, integrantes da Faipa — Fanfarra Municipal de Ipaussu — montaram uma bateria improvisada e participaram do desfile de rua. A Faipa já foi premiada em diversos concursos em todo o Estado.

O próprio prefeito Sergio Guidio, que participou do Carnaval ativamente, se surpreendeu com a quantidade de pessoas na praça, muitas de cidades da região. Ele já anunciou que planeja promover um Carnaval mais animado em 2019.

De fato, houve muita criatividade nas fantasias dos foliões, que acabaram se transformando numa atração à parte do Carnaval de Ipaussu.

BELEZA E ANIMAÇÃO — Não faltou beleza no Carnaval de Ipaussu, que lotou as ruas da cidade