Coluna “Dicas” – Edição de 18/02/2018

Caso de polícia

Imagine uma empresa em que o patrão faz constantes denúncias à polícia contra seus funcionários, através de boletins de ocorrência. Pois é isto o que está acontecendo na Codesan, empresa pública cujo presidente, Cláudio Agenor Gimenez, vive registrando queixas na polícia contra alguns de seus trabalhadores. O clima só pode ser o pior possível, situação que o “chefão” de fato, o prefeito Otacílio Parras, finge não enxergar…

Nadinha

Que ninguém espere que Cláudio Agenor Gimenez tenha a hombridade de, percebendo que é o principal motivo de uma crise no governo de Otacílio Parras (PSB), coloque o cargo à disposição. Gestos como este só partem de homens públicos altruístas. No caso de Gimenez, fala mais alto o salário superior a R$ 10 mil mensais. E ponto final.

Alheio

Apesar de acompanhar as oitivas da “CPI das Horas Extras” na tarde de quarta-feira, 14, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) não estava muito preocupado em conversar com os vereadores da base governista. Ele ficou ao telefone negociando a compra de uma nova propriedade. “Estou adquirindo mais uma casa”, gabou-se aos vereadores.

Diferenças

Ao fazer tudo por Cláudio Agenor Gimenez, o prefeito Otacílio Parras (PSB) chega ao cúmulo de despejar um trabalhador que foi vítima do caso dos “empréstimos consignados” e denunciou à imprensa. Parras, entretanto, se esquece que há outros servidores públicos — inclusive ex-candidatos a vereadores pelo grupo governista — que ocupam residências do município. É o clássico caso de “dois pesos, duas medidas”. E, desta vez, com requintes de pura crueldade contra um ‘sem teto’.

Meia volta

No ano passado, a administração anunciou com estardalhaço, logo após o escândalo de desvio de dinheiro público, que todos os pagamentos passariam a ser realizados em bancos. Assim, os guichês da prefeitura foram fechados. Pois em fevereiro a tesouraria voltou a funcionar porque a prefeitura informou que “está em adaptações estruturais de comunicação com a rede bancária”. O problema tem outro nome: perda do prazo para renovação de convênios com instituições.

Atraso

O ano letivo já começou, mas as escolas municipais ainda nem receberam as apostilas, contratadas do sistema Anglo de Ensino. Os professores foram informados de que não há previsão para a entrega.

Lourival e

Bolsonaro

Embora seu partido, o DEM, possa lançar o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) como candidato a presidente, o vereador Lourival Heitor, integrante da bancada que apoia Otacílio Parras, não esconde sua tendência política. Há dias, em visita a Brasília, fez questão de posar para fotos com o presidenciável Jair Bolsonaro.

“Coisas de Política”

Respostas do ‘Além’

O assessor de gabinete do prefeito daquela pequena cidade tinha um e-mail pessoal, que apenas ele usava.

Só em algumas situações muito raras, em que ele, por algum motivo, se ausentava, sua secretária tinha permissão para usá-lo.

No entanto, sua determinação era muito clara, para que ela usasse seu e-mail como se fosse o próprio assessor que estivesse enviando a mensagem.

Assim, numa certa manhã, com a ausência de seu chefe, a secretária recebe a informação de que ele havia falecido com um infarto.

Imediatamente, dirige-se ao computador e passa a responder os e-mails recebidos com a seguinte mensagem:

“Morri hoje pela manhã. Por isto, no momento, não posso responder à sua mensagem”.

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)