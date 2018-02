Incêndio destrói trailer na praça

Ninguém ficou ferido, mas trailer de

lanchódromo foi totalmente destruído

Um trailer localizado no lanchódromo ao lado da praça Leônidas Camarinha, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo, pegou fogo na noite de quarta-feira, 14. O incêndio, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorreu após uma falha na troca do botijão de gás. Ninguém ficou ferido, mas houve um princípio de pânico quando o fogo se alastrou.

Quando o incêndio começou, as labaredas se espalharam rapidamente. Enquanto o Corpo de Bombeiros era acionado, o fogo já ameaçava uma residência vizinha. O motivo da rapidez é que o incêndio começou com um vazamento de gás.

Quando os soldados do Corpo de Bombeiros chegaram, o trailer já estava praticamente consumido pelas chamas. Entretanto, houve intenso trabalho para debelar o fogo.

A dona do trailer disse que perdeu todos os pertences no incêndio, inclusive equipamentos de cozinha e cadeiras.

Segundo foi apurado, uma funcionária do trailer atendia clientes quando o gás acabou e ela pediu ajuda a uma colega. “Fomos trocar, mesmo sem experiência nisso. É que não havia ninguém no momento para nos ajudar”, disse a mulher, que preferiu não se identificar.

Segundo ela, de repente a mangueira fez um barulho e começou a girar com uma forte pressão. Em seguida, o fogo começou e espalhou rapidamente.

As duas mulheres se assustaram, mas ainda tentaram jogar água nas chamas. “Parecia um combustível. Quanto mais água jogávamos, mais o fogo aumentava. Foi assustador”, disse uma delas.

Com a proporção do incêndio, donos de outros trailers correram rapidamente e retiraram as duas mulheres do local. Logo tudo foi tomado pelas chamas, destruindo completamente o local. O estabelecimento atingido é conhecido pelo nome de “Pastel Gigante”.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e o Corpo de Bombeiros, após realizar o trabalho de rescaldo das chamas, teve que interditar a área para os trabalhos da Polícia Científica. Os prejuízos ainda não foram calculados.