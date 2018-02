Otacílio critica conselheiros e elogia somente três vereadores da base aliada

Prefeito Otacílio Parras fez questão de acompanhar

depoimento de jornalista que foi conselheiro há 20 anos

O prefeito Otacílio Parras (PSB), que na quarta-feira, 14, acompanhou pela primeira vez depoimentos na “CPI das Horas Extras”, criticou todos os conselheiros que passaram pela empresa em mais de 20 anos, fazendo apenas elogios a três vereadores da base aliada. Em entrevista, o prefeito garantiu que Paulo Pinhata (PMDB), Cristiano de Miranda (PSB) e Luiz Antônio Tavares (PSB) foram os únicos que “efetivamente fiscalizaram” a Codesan como conselheiros, lembrando que os três compareciam com frequência à empresa.

Ao fazer esta declaração, Otacílio desqualifica o trabalho de dezenas de empresários, muitos dos quais dirigentes de grandes empresas, e moradores de Santa Cruz que participaram dos conselhos da Codesan. O cargo não é remunerado, mas Otacílio insinuou que, à exceção dos vereadores que citou, todos os demais “não queriam trabalhar”.

Um deles, por exemplo, é o empresário Rosário Pegorer, que foi conselheiro da Codesan e, na condição de candidato a prefeito em 1996, teve Otacílio Parras como principal articulador da campanha. O atual prefeito, na verdade, foi caixa da campanha eleitoral de Rosário.

Mas a Codesan teve outras dezenas de conselheiros, como José Carlos Camarinhas, Luiz Antonio Lorenzetti, Irineu Pegorer, Décio Mendonça, Milton Bastos, Álvaro Lorenzetti, Geraldo Vieira Martins Júnior, Sebastião Botelho de Souza, Yoiti Suzuki, Hélio Assad, Zillo Suzuki, Celso Figueira, Pedro Milton Pegorer, José Aparecido Goulart, Rosária Mazante de Paula, Augustinho Marin Júnior, Antonio Odair Pegorer e muitos outros.

Otacílio disse, porém, que ele já ocupou cargo de conselheiro na Unimed de Ourinhos, sendo um membro muito atuante. “Nós realmente trabalhávamos. Eu fiz, inclusive, um curso [em Botucatu] para poder ser conselheiro fiscal e analisar os documentos”, afirmou.

Otacílio, ao que se sabe, foi vogal da diretoria da Unimed de Ourinhos entre 2010 e 2013 e até o momento seu nome não foi encontrado como conselheiro de diretorias anteriores. O jornal pediu informações à Unimed de Ourinhos, mas ainda não obteve respostas. Da mesma forma, fez questionamentos ao prefeito de Santa Cruz, através da assessoria de imprensa, sobre os cargos na Unimed e a instituição que ofereceu curso para formar conselheiro fiscal. Ainda não houve resposta.

O prefeito, porém, deu declarações mais fortes ao citar o presidente da Câmara, Marco “Cantor” Valantieri (PR) sobre declarações do vereador na última sessão da Câmara. Ao manifestar seu apoio ao projeto que acabou com a obrigatoriedade da Câmara nomear conselheiros para a Codesan, Marco revelou que já ocupou o cargo e que não era sequer convocado para reuniões. Marco admitiu que assinava atas que foram levadas até ele. “Todos são chamados. As pessoas são convocadas e dizer que não é chamado é falta de participação”, disse o prefeito. Para Otacílio, quem não exerceu a sua função “é porque não quis trabalhar”.

Ele insistiu que os vereadores Pinhata, Luiz Tavares e Cristiano de Miranda foram conselheiros “atuantes”, comparecendo à Codesan praticamente todas as semanas. Na verdade, porém, os parlamentares costumam ir à empresa pública para reivindicar obras e serviços, e não na condição de conselheiros.

Em entrevistas, prefeito ‘mudou’ de

propósito depoimento de jornalista

O prefeito Otacílio Parras (PSB) tem indicado irritação com as recentes reportagens do DEBATE, principalmente o escândalo dos empréstimos consignados da Codesan, descontados dos funcionários e não repassados a instituições financeiras. No entanto, no afã de atacar o jornal, ele “mudou” os termos do depoimento de Sérgio Fleury Moraes, na CPI da Câmara, na última quarta-feira, 14. O próprio prefeito acompanhou o depoimento.

As rádios Band e Difusora não veicularam as declarações do jornalista, mas levaram ao ar entrevistas do prefeito com informações equivocadas sobre o pronunciamento. Otacílio, por exemplo, disse que Fleury cometeu “um erro cronológico” ao citá-lo como ex-secretário de Clóvis Guimarães. “Ele fez colocações do ponto de vista cronológico erradas. Disse que eu fui secretário do Clóvis quando ele era conselheiro. Não é, pois fui secretário no primeiro governo do Clóvis”, disse.

Na verdade, quem errou foi Otacílio, já que o depoimento do jornalista está gravado nos anais da Câmara. Sérgio disse que “Otacílio foi secretário na primeira gestão do prefeito Clóvis”. Mas o equívoco do prefeito tem uma explicação. Ele não prestou atenção nos depoimentos porque estava a todo instante no celular negociando uma propriedade com corretores de imóveis.

Otacílio também criticou o jornalista porque, segundo ele, Fleury teria afirmado que o Conselho Fiscal era “decorativo e não funcionava”. O jornalista não disse isto. No depoimento de quarta-feira, Fleury explicou que o Conselho Fiscal tinha a prerrogativa de analisar e fiscalizar os balanços contábeis apresentados pelo setor de contabilidade e que os conselheiros eram pessoas de reputação ilibada na sociedade.