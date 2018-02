Relatório da CPI será lido nesta segunda em clima de expectativa

Se documento espelhar o que realmente se investigou, atual

presidente da Codesan pode ser responsabilizado por omissão

O relatório final da “CPI das Horas Extras” será lido na sessão da Câmara desta segunda-feira, 19, sem a necessidade de votação. O documento já foi aprovado internamente pelos membros da comissão e será automaticamente encaminhado ao Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e ao prefeito Otacílio Parras Assis (PSB). Segundo consta, ao menos o MP deverá instaurar um procedimento para apurar o caso, podendo evoluir para uma ação civil pública contra os responsáveis.

O relatório deve apontar que houve a prática irregular ao menos nas administrações de Adilson Mira (PSDB), Maura Macieirinha (PSDB) e no início do governo de Otacílio Parras (PSB). Durante a fase de depoimentos, houve algumas testemunhas, principalmente ex-funcionários, que apontaram a existência deste tipo de pagamento quando Joaquim Severino Martins era o presidente da empresa, entre 1993 e 1996.

A maioria, porém, disse que o esquema de pagamentos teria começado entre 2003 e 2004. Neste período e até 2016 o presidente da Codesan era o professor José Éder Pereira, que morreu no ano passado após sofrer um grave acidente na rodovia SP-225.

A expectativa nos bastidores políticos é se o relatório vai responsabilizar o atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, por omissão. Afinal, a CPI apurou, em inúmeros depoimentos, que ele sabia do esquema fraudulento do pagamento de horas extras fictícias desde 2015, quando assumiu o comando da empresa em substituição ao engenheiro Eduardo Blumer. O próprio Blumer, bem como o ex-diretor-financeiro Abelardo Guimarães, admitiram que Gimenez teve conhecimento de tudo o que se passava na Codesan desde o início do governo de Otacílio Parras.

Em pelo menos três depoimentos, ex-funcionários da empresa disseram que Agenor insistiu na prática das horas extras pelo menos para beneficiar um motorista de ambulância que operava no distrito de Caporanga, base eleitoral do vereador Milton de Lima (PR). Por conta da denúncia, o prefeito Otacílio suspendeu o serviço no distrito, mas a administração até hoje não informou se o pagamento ao motorista realmente acontecia.

Suspense

Durante toda a semana, os três vereadores que integram a “CPI das Horas Extras” não fizeram comentários sobre o relatório final. O objetivo é evitar pressões e vazamentos que podem dar margem a várias interpretações.

Nem mesmo o procurador jurídico da Câmara, João Luiz de Almeida Júnior, comentou o teor do relatório que será apresentado nesta segunda-feira, 19. Ele só admitiu que a CPI examinou mais de 10.000 folhas, entre documentos e depoimentos. Parte dos papeis, inclusive, não ficou na sala do procurador por absoluta falta de espaço.

O relatório final, além de ser encaminhado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, também terá uma cópia destinada ao prefeito Otacílio Parras Assis (PSB). Entretanto, o chefe do Poder Executivo não é obrigado a adotar as providências que a comissão sugerir.

Em 2015, por exemplo, na CPI que investigou o rombo financeiro nas contas da Codesan, o relatório final apontou responsabilidades e sugeriu que, ao primeiro sinal de descontrole orçamentário, a diretoria deveria ser imediatamente trocada. Na época, o presidente já era Cláudio Agenor Gimenez. Aquela CPI também sugeriu uma “ação mais efetiva de planejamento” e a investigação de administrações passadas.

Otacílio acompanhou pela

primeira vez depoimentos

Pela primeira vez, desde que começaram os trabalhos da “CPI das Horas Extras”, o prefeito Otacílio Parras (PSB) compareceu ao recinto da Câmara Municipal, na tarde de quarta-feira, 14, para acompanhar os depoimentos das últimas testemunhas. Durante a manhã, o advogado Juscelino Gazzola foi ouvido porque ele pediu para transferir o depoimento, uma vez que tinha consulta médica agendada. No período da tarde, a CPI ouviu as testemunhas Yassuo Ashikaga e Sérgio Fleury Moraes. Os três foram conselheiros da empresa há 20 anos.

Juscelino disse que a única função do Conselho Fiscal era analisar balanços, não se recordando se eram os consolidados ou os patrimoniais. Segundo ele, na sua época os conselheiros se reuniam uma vez ao ano e não tinham o dever de investigar a diretoria administrativa.

Da mesma forma, o ex-chefe da agência do INSS de Santa Cruz, Yassuo Ashikaga, revelou que os conselheiros acompanhavam à distância as documentações contábeis. “A execução administrativa era competência exclusiva da diretoria, enquanto a nós competia a análise contábil”, afirmou, citando a verificação dos balanços. Segundo ele, as reuniões dos conselheiros eram “raras”.

Nos depoimentos de quarta-feira, todas as testemunhas disseram que, na época, não houve problemas relacionados ao pagamento de horas extras.

Otacílio na plateia

Às 14h30, a testemunha ouvida foi o jornalista Sérgio Fleury Moraes, que ocupou uma das vagas de conselheiro fiscal no final da administração de Clóvis Guimarães Teixeira Coelho, há 20 anos. O cargo nunca foi remunerado e, segundo ele, é uma espécie de “colaboração voluntária” do cidadão ao município.

A presença do jornalista levou à Câmara o prefeito Otacílio Parras que, mais tarde, disse à imprensa que ficou curioso porque o jornalista, que tem uma trajetória no jornalismo investigativo, “poderia esclarecer muitas coisas”.

Fleury, porém, disse que naquela época não havia denúncias de horas extras e, como outras testemunhas, insistiu que estas informações não eram pertinentes ao Conselho Fiscal. Ao revelar que, como jornalista, foi quem denunciou o esquema de horas extras no ano passado, Fleury contou que soube de que haveria “algo grave” na Codesan meses antes de publicar uma reportagem. Segundo ele, o prefeito Otacílio Parras e o presidente da empresa, Cláudio Agenor Gimenez, diziam que “algo iria estourar”, mas não davam detalhes, que só vieram a público em junho do ano passado, quando o jornal publicou a denúncia.

Sérgio contou que foi cotista da Codesan quando a empresa foi ativada, no início da administração de Clóvis Guimarães, a pedido dos ex-diretores Décio Mendonça e Antônio Carlos Fernandes. Segundo o jornalista, foi a fase áurea da empresa pública. Ele também revelou que foi convidado para integrar o Conselho Fiscal numa época em que dirigia duas empresas, sendo o DEBATE, de sua propriedade, e outra — uma gráfica — em sociedade com o atual prefeito de Santa Cruz. “Por uma questão ética, fui informá-lo sobre este convite e ele até me incentivou a participar da Codesan como conselheiro, dizendo que seria uma colaboração ao município”, disse.