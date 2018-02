Cartas – Edição de 11/02/2018

‘O valor do voto’

Desde décadas passadas, Pelé, nosso ilustre representante e embaixador esportivo, já dizia que o voto era sagrado, mas o povo não sabia votar, “discernir o joio do trigo”.

Concordo em gênero, número e grau.

Sei, de tempos, que os loteamentos feitos pelas loteadoras em Santa Cruz do Rio Pardo resumia-se apenas na abertura das ruas, da água encanada. Daí vendiam, recebiam e sumiam.

Vereador por varias legislaturas, Jorge de Araújo revoltou-se com isso. Através de emenda à lei nº 162, de 20 de abril de 1963, elaborou e fez ser sancionada determinação em que enumera, no artigo 47, as responsabilidades da loteadora, em 10 artigos de responsabilidade única das loteadoras, incluindo, inclusive, a pavimentação asfáltica.

O governo do Dr. Clovis Guimarães Teixeira Coelho tinha, como secretária municipal de administração, a professora Wanda Rios Teixeira Coelho que, junto com o então marido (e prefeito) sancionaram a presente lei.

Posteriormente, as loteadoras começaram a fazer um asfalto “a frio”, de qualidade duvidosa.

No governo seguinte, já do prefeito e médico Otacílio Assis, também a pedido do vereador Leandro Fonseca Mendonça, na lei de nº 2717 – de outubro de 2013 –, promulga o que foi citado no artigo primeiro, agora com numeração de artigo 47, que decretava obrigação às loteadoras em aplicar, nas ruas, os asfaltos CBUQ, o popular “asfalto quente”, de muito mais durabilidade.

Vejam agora, senhores leitores, três nomes importantes na política local, de grande postura, sem nunca ter citado nomes espúrios como cidadãos santa-cruzenses.

Veja bem, novamente, senhores leitores, Wanda Rios, Leandro Mendonça, Jorge de Araújo. Todos eles disputaram as eleições passadas, mas nenhum deles foi eleito.

O nome Ítalo Rios, o popular Nico, não é hoje nome de rua por indicação da filha Wanda. É, sim, um pedido do Santana da loteadora, muito amigo do Nico, que exigiu que no loteamento “Santana 1” tivesse o nome do amigo Nico ou Ítalo Rios.

Portanto, quero parabenizar aqui o nosso grande embaixador Pelé, em nome de Jorge, Wanda e Leandro, para que respeitem o enunciado dos dizeres do Pelé. O povo não sabe, mesmo, votar.

Dato e raso o presente artigo, sem nenhum vínculo de parentesco com a prima Wanda.

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Costa Verde

Li na Folha de S. Paulo deste domingo que a Costa Verde é um reino de contos de fadas. Abrange uma grande área litorânea do Rio de Janeiro e de São Paulo e abriga 200 mansões, todas cercadas de plantas e muros altos de concreto.

Delas se pode avistar tanto o mar, as marinas cheias de iates e lanchas, como a floresta atlântica. Também existem nelas campos de golfe, quadras de tênis, centro médico e heliporto. Ainda se pode ver homens armados guardando a entrada do condomínio.

Os preços, em tempos de crise, vão de 2 a 18 milhões de reais em cada uma das mansões. Um hotel luxuoso acabou de ser inaugurado e um aeroporto está sendo ampliado na região.

As praias são voltadas para a classe A. Quem passar por lá nos fins de semana, vê muitos aviões chegando. Muitas pessoas ricas são convidadas para o recreio da semana. No verão, o local recebe mais de 100 pessoas da elite por mês.

Um empresário lançou, faz pouco tempo, uma estrutura para abrigar aviões, porque os investimentos aí são inacabáveis.

Quem será dono de tanta mordomia? Todos os brasileiros que trabalham o dia inteiro para ganhar uma mixaria e não dão conta de pagar suas contas já sabem. São os grandes empresários, os artistas da TV (nem todos), muitos esportistas de talento e, é lógico, os políticos ladrões (nem todos)…

E assim vive a humanidade, os ricos explorando os pobres e estes que se virem, porque ninguém está preocupado com ninguém, ainda mais que muitos estão enriquecendo cada vez mais e não sabem onde colocar suas grandes fortunas.

Este é o mundo em que vivemos. Cada um por si próprio e que Deus nos acuda. Não adianta espernear, porque muitos já nascem ricos e outros vivem esperando que caia uma chuva do céu com boas notas de dólares.

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Os Sacramentais

A Igreja Católica é riquíssima em ritos e simbologias, como a Missa, o casamento, os Mandamentos e Sacramentos. Pouco se fala dos Sacramentais, que são os sinais sagrados também instituídos pela Igreja com o objetivo de preparar os homens para receber o fruto dos sacramentos e santificar a vida.

Entre os sacramentais, ocupam lugar destacado as bênçãos que compreendem ao mesmo tempo o louvor a Deus por suas obras e seus dons e a intercessão da Igreja, a fim de que os homens possam fazer uso dos dons de Deus segundo o espírito do Evangelho.

Conforme o Catecismo (§1668) sobre os sacramentais, as decisões pastorais dos bispos podem também responder às necessidades, à cultura e à história próprias do povo cristão de uma região ou época. Compreendem sempre uma oração, acompanhada de determinado sinal, como a imposição da mão, o sinal da cruz ou a aspersão com água benta (que lembra o Batismo). Dependem do sacerdócio batismal (§1669): todo batizado é chamado a ser uma “bênção” e a abençoar. Eis por que os leigos podem presidir certas bênçãos; quanto mais uma bênção se referir à vida eclesial e sacramental, tanto mais sua presidência ser reservada ao ministério ordenado.

Entre os sacramentais, figuram em primeiro lugar as bênção (de pessoas, da mesa, de objetos e lugares). Toda bênção é louvor Deus e pedido para obter seus dons. Em Cristo, os cristãos abençoados por Deus, o Pai “de toda a sorte de bênçãos espirituais” (Ef 1,3). E por isso que a Igreja dá a bênção invocando o nome de Jesus e fazendo habitualmente o sinal sagrado da cruz de Cristo (§1671).

Certas bênçãos têm um alcance duradouro: têm por efeito consagrar pessoas a Deus e reservar para o uso litúrgico objetos e lugares. Entre as destinadas a pessoas não confundi-las com a ordenação sacramental – figuram a bênção do abade ou da abadessa de um mosteiro, a consagração das virgens e das viúvas, o rito da profissão religiosa e as bênçãos para certos ministérios da Igreja (leitores, acólitos, catequistas etc.). Como exemplos daquelas que se referem a objetos podemos citar a dedicação ou a bênção de uma igreja ou altar, a bênção dos santos óleos, de vasos e vestes sacras, de sinos etc (§1672).

Quando a Igreja exige publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído a seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou, é dele que a Igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. Sob uma forma simples, o exorcismo é praticado durante a celebração do Batismo. O exorcismo solene, chamado “grande exorcismo”, só pode ser praticado por um sacerdote, com a permissão do bispo. Nele é necessário proceder com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela Igreja. O exorcismo visa expulsar os demônios ou livrar da influência demoníaca, e isto pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua Igreja. Bem diferente é o caso de doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. É importante, pois, verificar antes de celebrar o exorcismo se se trata de uma presença do maligno ou de uma doença (§1673).

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Intervenção no Rio

Demoraram ou esperaram passar o Carnaval para só depois agirem, para tentar reduzir a guerra urbana no Rio de Janeiro que tirou mais de 6.700 vidas em 2017, principalmente de policiais mortos em conflitos com o crime organizado.

O Impopular Presidente Temer foi infeliz ao recorrrer ao seu marqueteiro de aluguel Elsinho Mouco, no discurso que fez, ao citar que o crime organizado tomou parte dos escritórios dos presídios, e lamentavelmente os governantes tomaram também de assalto os ministérios e nossas estatais pela corrupção. Então, não é uma, mas duas metásteses que se alastraram dentro dos governos e do crime organizado.

Michael Jackson, quando esteve no RJ, disse que os governantes não ligam para o povo. É fácil concordar com ele. Afinal, o governador Pezão no carnaval — quando a roubalheira e assaltos aumentaram — estava na sua casa de veraneio em Piraí. O povo que se exploda, como dizia Justo Verissimo, personagem de Chico Anysio.

Já o prefeito, Pastor Crivella, debandou com mais cinco secretários para a Europa, em busca de satélites para a segurança, quando deveria estar ajudando os que foram afetados pelas chuvas e alagamentos que se abateram sobre o Rio de Janeiro. Que mentira, seu prefeito, vai implantar um “escudo antibalas traçantes no Rio de Janeiro? Tudo cascata.

O ex-governador Sérgio Cabral, preso em Curitiba, um dia trouxe Rudolf Giuliani para tentar reduzir a violência com sua empresa de consultoria. Estudou e estudou e saiu fora, porque a corrupção maior estava dentro do próprio governo. Saltou de banda.

Como consultor internacional e especialista em segurança, nas Guerras do Iraque e Afeganistão, dou minha sugestão ao general Braga Neto, que assume a Segurança do Rio de Janeiro. Que coloquem as Forças Armadas na entrada do Rio de Janeiro e na entrada das comunidades, que em 60 dias acabam a munição dos traficantes e a populaçao irá ajudar denunciando-os. Sem balas de reposição, certamente entregarão os fuzis AR-15 e AK-47, além de metralhadoras e granadas.

Quem sobreviver verá…

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

