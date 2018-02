Coluna de Geraldo Machado – Edição de 11/02/2018

Nome de Guerra

Geraldo Machado

Todos nós temos lances de recreação espiritual para livrar-nos das tensões e dos desgastes cotidianos. Mesmo as orações e as meditações nos distraem. Com esse propósito, muitos se valem dos jogos de paciência, das charadas, das palavras cruzadas e da música. Particularmente, estou aqui bordando este pano de prato que não ouso chamar de literário. Tem a feição de prosa, para me distrair e alhear. Um dedo de prosa com o leitor casual que, mesmo quieto, quer pensar. Lendo, pensa.

No meu tempo de estudante e de moço, era costume dizer-se — nome de guerra — àqueles que soavam solenes, eloquentes e exclamativos. Vou lembrar-me de alguns e refrescar a memória. Norton Severo Batista e os seus dois irmãos, Alceste e Tales. O pai, um advogado de Jacarezinho, Paraná, não fica atrás: Astolfo Severo Batista. Esses moços estudaram comigo no colégio. O Norton tinha uma bela voz e cantava ao violão. Havia serenatas, aos sábados, sob o céu incomparável da linda Botucatu, à janela da namorada que a gente achava tão bonita. Dominava pleno, nessa geração, o romantismo. Vê-se pelas letras das canções que relembro por amostra. No apartamento azul / do nosso coração / há rosas de Istambul / em vasos do Japão. Que pretensão! Não era movida à cerveja essa alegria. A inspiração era o sereno. A mesada era estreita. Pagava-se a pensão de dona Beta (grande mulher e mão muito maior), A pequena sobra era para o cinema e para as mensalidades dos dois clubes de dança: Gabinete Recreativo e o 24 de Maio. A orquestra era do saudoso Afonso Liguori.

Todos esses moços venceram e até brilharam. O Norton foi reitor do Colégio Rio Branco, em São Paulo. Nunca mais nos vimos. É a vida.

Outros nomes me empolgam: D. Nuno Álvares Pereira, o Condestável, herói português na batalha de Aljubarrota. D. Gonçalo Mendes da Maia, o Lidador, fiel companheiro de D. Afonso Henriques, nas lides contra os mouros. Diz a lenda que D. Gonçalo morreu com 95 anos, num dos reencontros com os infiéis. Alexandre Herculano fez desse episódio, o célebre conto: “A morte do Lidador”, publicado nas “Lendas Narrativas”.

Vamos voltar de Portugal que muito me atrai, para junto do leitor, Clemente Jonas Damasceno. Baiano. Conheci-o e fomos amigos. Simples, contava que saiu uma vez em romaria, lá do seu pé-de-serra onde ninguém conhecia trem nem arame farpado. Quando, no caminho, viam pela primeira vez uma locomotiva, demandaram espavoridos e se arranharam numa cerca, pensando que era cipó.

Antero José de Aquino alinhava o plantio de café para o meu pai. Com dois ajudantes e três pedaços de taquara, fazia serviço de engenheiro. Vinha montado numa besta ruana, a barba hirsuta e branca, levada pelo vento dum lado ao outro do rosto trigueiro, cheio de caráter.

Pouca gente plantava café bem alinhado nas ruas. Diziam, fazendo troça com os caprichosos: café endireita na tulha (vale a produção), o resto é luxo dispensável). O esmero e o desmazelo sempre com o homem, desde a caverna aos edifícios dos Sérgio Naia.

O último deste rol de homens e nomes especiais, ainda deve ser lembrado aqui nesta terra, pelos vivos. Jerônimo Firmino Athanázio foi um dos melhores administradores de fazenda de café, e não pode ser esquecido. Aproveito o destaque para, numa memória de reconhecimento (ingrata por ser tardia), lembrar de outros nomes aqui citados, não pela ordem de afeição, mas à sorte: Primo Donato, Angelim Zanacoli, Totó Penteado, Otaviano Pacheco e Marcelino Rodrigues Leite. Este último, sogro do nosso Dr. Monteiro, médico, amigo da minha família. Ourinhos deve se ufanar de tê-lo em casa.

Como eu ia dizendo, Jerônimo deixou amigos e saudades nesta cidade. Alto, moreno, com mais de 80 anos montava a cavalo como se tivesse 20. Sempre bem arrumado, terno de brim e chapéu. Bota de cano alto, impecavelmente lustrada.

Montava em animais bem escovados e, quando passava pelas ruas, cumprimentava com distinção, levando a mão à aba do chapéu. Parando diante de um grupo, qual fosse, dizia grave: Bom dia, senhores! Fazenda que administrava não tinha cerca caindo nem porteira arrastando. Era a sua vaidade. Sua mulher, dona Angelina, filha de italianos, foi uma grande mulher, à altura do marido. Tinham filhos e muitos netos. A predileta do Jerônimo era a Ana. Sacudida, capaz em todo serviço da fazenda.

Num belo dia, o nosso bom homem foi ver meus pais no sítio. Muita conversa, histórias contadas de uma maneira muito especial. Como é de se presumir, veio à baila um cordel de elogios à Ana, razão maior de seu orgulho. Dirigindo sua atenção toda para minha mãe, disse: “Dona Cacilda, a minha Ana é da enxada ao mais fino trabalho de agulha”. Em linguagem forense, quer dizer: Nada mais lhe foi dito nem lhe foi perguntado.

A fazenda foi vendida para uma usina de açúcar. Aposentado, quase 90 anos no costado, o nosso Lidador não morreu com a arma na mão. Só tinha uma grande alma que foi vencida pelo banzo, a melancolia que matava os escravos saudosos da Mãe África.

Jerônimo Firmino Athanázio — nome de guerra — estou aqui banzeiro, durando — o simples não vive, dura — para contar um pouco da sua história que, como a minha, não vai interessar a ninguém.