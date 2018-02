Operação visou venda de anabolizantes

Polícia Civil realizou buscas em várias cidades

do Estado, inclusive em Santa Cruz do Rio Pardo

A Polícia Civil de Araçatuba (SP) comandou uma operação na manhã de sexta-feira, 16, contra o comércio ilegal de anabolizantes e remédios. Cinco pessoas foram presas, quatro delas em Araçatuba, e mais de mil frascos e ampolas de anabolizantes foram apreendidos. A operação também fez buscas em Santa Cruz do Rio Pardo, mas os nomes dos envolvidos ou suspeitos não foram divulgados.

Ao todo, estão sendo cumpridos 63 mandados de busca e apreensão na capital, no interior paulista e também do Paraná. Mais de 200 policiais participam da operação, denominada “Narciso”.

“Em Araçatuba havia uma base de distribuição regional. O suspeito já foi identificado nesta operação, mas não foi pedida a prisão de ninguém porque ainda estamos em processo de investigação. Porém, foram cumpridos diversos mandados de busca sendo que vários produtos foram apreendidos e inclusive temos prisões em flagrante”, explicou à Rede Globo o delegado Getúlio Nardo.

As buscas visaram a apreensão de substâncias proscritas ou controladas. Além disso, vários celulares utilizados pelos investigados para a prática criminosa foram apreendidos pela Polícia Civil.

Entre as cidades onde estão sendo cumpridos os mandados estão Araçatuba, Birigui, Penápolis, Bilac, Guararapes, Mirandópolis, Santo Antônio do Aracanguá, Piraju, Santa Cruz do Rio Pardo, Presidente Bernardes, Mogi Guaçu, Peruíbe, São Paulo e Foz do Iguaçu.

Segundo a polícia, as investigações começaram há 10 meses quando foi identificado um centro de distribuição de produtos químicos que comercializava ilegalmente vários medicamentos, desde hormônios de cavalos até remédios abortivos.