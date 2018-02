Prefeito mantém Agenor, diz que CPI mentiu e declara ‘guerra política’

Otacílio ordenou a Cláudio Agenor Gimenez que

ocupe microfones de rádios para atacar desafetos

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), que no final do ano passado foi um dos defensores da criação de uma CPI para investigar irregularidades na Codesan, não aceitou o resultado das investigações. O relatório final pediu a exoneração imediata do atual presidente da empresa, Cláudio Agenor Gimenez, sob pena de responsabilidade do chefe do Executivo. Diz, ainda, que o atual presidente mentiu e levou a empresa a uma situação financeira muito difícil. No entanto, Otacílio já antecipou que não vai acatar esta sugestão. O prefeito, por sinal, voltou a defender o atual dirigente da Codesan e atacou os vereadores aliados que fizeram parte da CPI. “A exoneração de Gimenez não é competência da CPI e ela não tem poder para isso. E nem faz parte dos objetivos da CPI, que era apurar se existia ou não horas extras não trabalhadas e quais foram seus responsáveis”, disse Otacílio à rádio Difusora. Ele também apontou vários erros que, na sua opinião, foram cometidos durante a investigação, garantindo que houve “interpretações erradas”.

“Não há nenhum desvio para chamar o Cláudio de mentiroso”, garantiu. “Se alguém mentiu, é o relatório da CPI”, disparou no mesmo dia em entrevista à Band FM.Segundo o prefeito, a responsabilização de Agenor pela CPI teve um viés político e até preconceito. “Creio que, com este atrito de longa data que existe entre o Cláudio Gimenez, Câmara Municipal e imprensa, houve preconceito em relação à pessoa dele. Então, criou-se uma CPI não para apurar as horas extras, mas para apurar o que o Cláudio fez de errado. Foi totalmente tendenciosa em relação a ele”, afirmou, sem detalhar o que seriam estes “atritos”.

Ataques à vista

Otacílio Parras viajou hoje para São Paulo, onde participou de solenidade de assinaturas de autorizações para construção de casas populares em todo o interior paulista. Antes, porém, se reuniu com o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, para definir estratégias para responder de forma contundente o relatório da CPI.

Uma delas foi determinar a Agenor que ataque a CPI, especialmente o presidente Luciano Severo (PRB), e setores da imprensa que desagradam o governo. Ficou definido que Agenor vai usar amanhã (quinta-feira, 22) os microfones da rádio Difusora para iniciar os ataques. No dia seguinte, vai à rádio Band FM.