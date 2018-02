‘Um piloto apenas é muito arriscado’

Instrutor de voo alerta que até aviões

pequenos também deveriam ter co-piloto

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Instrutor de voo há décadas, Benedito César Gramália, 58, se orgulha em dizer que passou a maior parte de sua vida profissional dentro de um simulador. Nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, ele trabalhou em grandes centros desde a época dos antigos Electras da Varig, aviões que faziam a ponte aérea Rio-São Paulo. Desde aquela época, Gramalia defende um segundo piloto em aeronaves pequenas, como é obrigatório nos grandes aviões.

Segundo ele, empresários poderosos financeiramente que têm aviões costumam contratar pilotos de sua confiança. Isto acontece, por exemplo, em cidades da região. “Mas o grande problema é se alguma coisa acontecer com o piloto. Afinal, não é difícil o profissional sofrer um ataque cardíaco ou um AVC no exato instante em que está pilotando um avião”, disse.

Gramália diz que já ficou sabendo de vários companheiros de profissão que sofreram acidentes nesta situação. Quem está no aparelho, também acaba sendo a vítima. “Geralmente, o dono do avião não sabe pilotar. É este o grande problema”, afirmou.

Mas há outros problemas, como o acidente que matou o ministro do STF Teori Zavascki. O piloto sofreu um problema muito comum na aviação, que é a desorientação espacial. Na verdade, em condições metereológicas ruins, ele perde a noção de altura e tempo. “Se tivesse um outro piloto na aeronave, certamente haveria um alerta”, afirmou.

Esta situação, segundo Gramália, acontece quando o piloto permanece muito tempo no ar, sendo prejudicado pelo cansaço. “Mas também acontece que o piloto perde um pouco a experiência ao enfrentar situações metereológicas ruins. Afinal, não é todo dia quem cai uma tempestade ou há um nevoeiro muito forte”, explicou.

“Quando eu estava em São Paulo, me lembro de um caso em que o piloto, na ida para o aeroporto, sofreu um enfarte e morreu batendo o carro num poste. Imagine só se ele sofresse o mal quando estivesse voando, minutos depois”, disse.

Gramália contou que as empresas de aviação costumam fazer exames de saúde regulares em seus profissionais. “Mas não devemos nos esquecer que o brasileiro é sedentário por natureza e adora um churrasco. Portanto, são fatores de risco muito importantes”, alertou.

Para ele, o empresário que investe milhões numa aeronave deve se preocupar com um segundo piloto. “O custo é muito baixo se comparado ao preço do avião. E, principalmente, ao preço de uma vida”, disse.

* Colaborou Toko Degaspari