Artigo: ‘Rabo preso’

Rabo preso

Carlos Eduardo Gonçalves *

Depois de um interstício carnavalesco para acertar os ponteiros, volto a este semanário com uma provocação de mesa de boteco. Sim, as mesas de botecos são ótimos espaços para se discutir política, religião e futebol. Quem diz que isso não se discute, abre margem à intolerância por achar que seu partido, seu dogma e seu time são superiores aos outros.

Ultimamente, sempre ouço que a podridão política está generalizada, e, quanto a isso, não tenho como discordar. Mas por que razão chegamos a essa conclusão? Quando faço essa questão, sempre ouço o silencio fúnebre. A discussão trava. Aproveitando essa mensagem de erro do tipo tela azul “este programa executou uma operação ilegal e será fechado” é que faço uma regressão no calcanhar de Aquiles de nossa atual política. A democracia. Esta que de tão justa que acaba abrindo pressupostos para a injustiça. Nosso modelo de democracia precisa ser revisto. Façamos então, uma regressão, ou melhor, um reset.

Imaginem só se pudéssemos executar um reboot em nessa democracia? Começar do zero para que possamos entender qual é de fato, a raiz do problema de nossa política democrática e por que razão uma reforma política profunda deveria ser discutida.

Pensemos então, que a partir de hoje reiniciamos toda nossa estrutura política. A primeira eleição dos novos tempos ocorrerá. Tomemos como exemplo a eleição do executivo nacional para facilitar o entendimento. Há então, hipoteticamente cinco candidatos a presidente, e como sabemos, os candidatos são membros de diversos setores da sociedade, como por exemplo, o agronegócio, a saúde, a construção civil, os microempresários e a classe assalariada.

Para que a campanha seja feita, há a necessidade de capital financeiro, logo, alguns candidatos já saem na frente nesta corrida, visto que, de longe, os lobbys ruralista, de empreiteiras e dos planos privados de saúde possuem grandes movimentações financeiras para que seus interesses sejam atendidos. Neste sentido, microempresários e a classe assalariada, não competem de igual para igual com o capital financeiro, real interessado na eleição de representantes de alguns setores.

A democracia é tão democrática que os latifundiários podem financiar a campanha do candidato da construção ou da saúde. Isso significa que, seja lá quem for o vencedor do pleito, o capital financeiro sempre será beneficiado, pois financia aqueles que futuramente terão rabo preso.

Esta é a razão do estouro desta bomba que envolve OAS, JBS, Odebrecht, Camargo Corrêa, Engevix, Queiroz Galvão, dentre outras… Financiaram deus e o diabo para que suas atividades fossem privilegiadas, independentemente de qual fosse o candidato eleito. Atualmente 95% das campanhas são financiadas por grandes corporações.

A corrida eleitoral é descaradamente desleal. Privilegia-se o interesse em detrimento das demandas das classes populares. Geraldo Tadeu Monteiro, pesquisador do IUPERJ, aponta que o valor gasto na ultima eleição presidencial na França é próximo da doação feita por uma única construtora na última eleição municipal da cidade do Rio de Janeiro. Em 2010, aproximadamente 19 mil pessoas jurídicas contribuíram com o montante de R$ 2,2 bilhões. Deste valor, 75% do valor foi feito por apenas 70 empresas. Isto é, empresas da envergadura daquelas citadas anteriormente.

Mas, se o financiamento privado de campanhas é o problema, qual é a solução? O financiamento público de campanhas. Trata-se de uma alternativa para acabar com essa farra de lobbys existentes em nossa política.

Países como França, Alemanha e Estados Unidos utilizam dinheiro público como fundo partidário para equiparar a corrida eleitoral. Antes de afirmarem que o Estado acaba por ser onerado com tal medida, os partidos podem receber doações de pessoas físicas, porém, há um limite anual. Além disso, a quantidade de partidos políticos acaba sendo limitada em virtude da criação de micropartidos que poderiam desviar o fundo partidário para os grandes, o que desvirtuaria a ideia inicial.

Claramente, a reforma política deve prever a manutenção do fundo partidário já previsto pela Constituição de 88. Ou nossa política eleitoral é reformada, ou estaremos fadados ao controle programado de corporações financeiras que não está nem um pouco preocupada com o bem estar social da classe trabalhadora. A pergunta que fica é a seguinte, as chances são realmente as mesmas? Ou o dinheiro desequilibra o pleito?

* Carlos Eduardo Gonçalves é professor de Santa Cruz do Rio Pardo, biólogo e doutorando em Educação para a Ciência.