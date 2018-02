Coluna de João Zanata Neto – Edição de 18/02/2018

‘Ameno Dori me’

João Zanata Neto *

Uma oposição entre dois contrários comporta uma série de distúrbios a serem suportados, caso isto seja possível, ou tolerados, se for viável a coexistência entre ambos os antagonistas. Tal embate, contudo, não convém que se revele. A exposição de um drama interno pode ser mais desastrosa que o seu enfrentamento solitário.

Um temor ante o possível terror faz calar o desejo de externar a penitente inconsciência. À luz do entendimento raso, a incompreensão tem o amargo gosto da estranheza repugnante. Não se percebe que a inocente indiferença maltrata o confidente como a faca a ferir o coração.

O mundo carnal possui uma moral asfixiante quando os comportamentos fogem dos paradigmas. Ela está atrelada a uma teoria conjuntiva onde se permitem poucas intersecções. A moral persegue uma lógica na qual a injunção é algo incomum.

Este desajustamento ante os paradigmas é o primeiro impasse que desencoraja a exposição da verdade. O paradigma já nasceu com os atributos de inflexão. Ele é, no mais das vezes, originado de outro paradigma como uma sucessão de regras das regras das regras. A verdade que se oculta não é o problema. O problema está na inflexão dos padrões arraigados nas religiões.

Os tratamentos para os males do corpo ostentam infindos métodos ante a vasta literatura das patologias. O esculápio congrega desde a mais profícua liturgia até a mais ineficaz recomendação. Admirável mesmo é a capacidade inventiva dos galenos. Eles são capazes de criar uma nova esperança nos desenganados. Felizes são os que não experimentaram todas as alternativas. A ilusão é sempre reconfortante. Para as doenças da carne, a saúde basta e quando as chagas são incuráveis a morte é a panacéia.

A alma, contudo, não morre e tem como único remédio o tempo. Serão necessárias seguidas reencarnações para se atingir os estados beatíficos de comunhão divina.

Notadamente, o interesse pela reencarnação surgiu muito antes da doutrina Católica e estava contido nos Evangelhos Apócrifos. O Catolicismo também lançou Cruzadas contra movimentos considerados heréticos como o Catarismo. O Catarismo (1100 D.C.), extirpado pela inquisição, foi o primitivo Espiritismo (1844 D.C.), mas, as chamas nos flancos do Monte Aimé ainda brilham nas lembranças dos puros.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.