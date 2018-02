Literatura: ‘As lutas que possuímos’

As lutas que possuímos

Nath Camilo

Da Equipe de Colaboradores

Não vamos falar sobre partidos, mas não deixemos a política de lado. É importante que saibamos o que é discutir política ou defender partidos. Quando olhamos para fora, temos o grande poder econômico e militar em algumas partes importantes do mundo; a Coreia do Norte e os EUA: a princesa misteriosa da Ásia e o imponente poder militar norte-americano, agora apoiado pela Rússia (o que já mostra a partida de xadrez da política), tendo em vista que até a década de 1990 eram inimigos de competições espaciais e de posições bélicas bem opostas, a velha luta comunismo x capitalismo. Agora, se olharmos com os olhos cheios de esperança, há muita força boa provinda do pensamento da população, frente a tantas mudanças.

Ano passado, na Alemanha, foi comemorada a concessão civil do casamento entre os mesmos gêneros, quando o que mais os alemães desejam mesmo, é esquecer que seres humanos foram queimados, e câmeras de gás foram arranhadas do lado de dentro em Auschwitz, nos campos de concentração nazistas. E se sentarmos e respirarmos fundo, nós conseguimos perceber que isso não faz cem anos.

Mas é difícil acreditar que estamos seguindo à luz do novo milênio. Evoluímos muito, mas carregados de extremismos e cólera. Até agora, nós só vimos discursos de ódio, ameaças de guerra, crescimento da criminalidade, e a melhor foto do World Press de 2017, na região da Turquia, quando um embaixador foi morto numa galeria de artes em plena luz do dia, seu assassino abre fogo e faz um discurso terrorista e assustador contra a ocupação de parte do território turco.

E se lembrarmos de algo mais pertinho de nós, temos na nossa sociedade dificuldades infindáveis, ao se começar pelo desmatamento da Amazônia, numa situação de discussão que me parece até mesmo ultrapassada, tamanha é a necessidade de termos um pulmão tão rico, próspero e elegante. Sim! Eu acho a mãe-natureza elegante, muito, aliás! Já notou quantas cores existem somente no verde? Como nós, brasileiros, vamos superar tantas informações?

Voltamos ao cientista político Joseph Nye, devemos nos atentar para o poder cibernético, a Revolução da Informação é uma brecha para as luzes do nosso futuro. Na década de 1990 havia cerca de 50 sites no mundo, atualmente estamos perto de 1 bilhão. Mas reparem na estatística, ela é democrática. A RI (Revolução da Informação) está cada vez mais abrangente e se nota que ela dispensa a separação de ricos e pobres no mundo.

O resultado disso é uma explosão de informações e troca absoluta de comunicações. A obra “1984”, escrito por George Orwell na época da segunda guerra, na qual ele descreve a sociedade mundial completamente dominada pela tecnologia da informação que vigia tudo e todos em tempo integral pelo Grande Irmão. Por curiosidade, o Big Brother (programa televisivo), surgiu com o intuito de lembrar o nome do personagem de George Orwell.

Bom, é preciso mais do que vestir camisa azul, vermelha ou preta para discutir ódio. Na época em que os brasileiros iam às ruas pedindo o fim das torturas e do poder militar no país, os europeus estavam separando lixos recicláveis e já marcavam o tempo de duração do banho. Temos que ser mais do que fortes, astutos como raposas misturadas a um lobo do mato. No meio de tantas iminentes guerras, nuclear ou cibernética, tem-se a sociedade brasileira, afundada em um poder pirata, que lhes tira a dignidade e autoestima, enquanto pensamos que a floresta Amazônia só dorme, ela chora por causa da exploração de sua terra. Na verdade, nós é que dormimos. Quando a gente acordar, também vai ser para chorar.

* Nath Camilo é escritora santa-cruzense, autora de “A Névoa Cinza do Paraíso” e outros livros