Nomes estranhos, porém verdadeiros

Santa-cruzenses assumem apelidos estranhos

até em comércios ligados ao setor alimentício

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Imagine um restaurante chamado “Sujinho” ou uma rede de churrascaria batizada de “Porcão”. Pois estes estranhos nomes em estabelecimentos comerciais ligados à alimentação existem e talvez inspirem alguns comerciantes de Santa Cruz do Rio Pardo a adotarem o mesmo. Em quase todos os casos, são apelidos dos proprietários que, nos respectivos estabelecimentos, soam no mínimo exóticos.

Josimar Sandro Soares, 37, por exemplo, não é conhecido por ninguém pelo nome verdadeiro. “Capaz mesmo”, diz, numa frase muito comum em Santa Cruz do Rio Pardo. Pois Josimar é “Pistolinha”, dono de um bar cujo nome pertenceu ao pai. Na verdade, Pistolinha é praticamente um sobrenome da família.

“Quando criança, meu pai morava num sítio. Certa vez, foi pegar um porco, mas o animal passou por debaixo das pernas dele, atingindo em cheio um local”, contou, aos risos. Como o pai ainda era criança, o apelido pegou: “Pistolinha”. E lá se vão décadas, com a família toda adotando o apelido.



Josimar não liga, tanto que assumiu o apelido como o nome de seu estabelecimento, na avenida Clementino Gonçalves. De quebra, o símbolo é uma criança urinando. “Um dia uma mulher ficou brava, dizendo que este não é um desenho próprio para um estabelecimento familiar. Mas a maioria gosta e dá risada”, disse, contando que costuma distribuir chaveiros com o símbolo do bar para visitantes de outras cidades.



Apelidos, por sinal, não faltam em outros clãs da família de “Pistolinha”. Se pais e filhos são considerados a “pistolada”, tios e primos também têm nomes estranhos. “Tenho um tio chamado Boi, outro Cavalo e ainda o Dengue. E todos assumem. O Boi, por exemplo, instalou uma campainha na casa que imita o mugido do animal”, conta.

Mas tem gente que fica constrangido quando chega no bar e vai perguntar à mulher do comerciante sobre o proprietário. “Eles não sabem o que dizer, pois estão conversando com minha mulher. Acabam perguntando se o dono do bar chegou”, diz.

Urubu

O comerciante Fábio da Silva Ramos, 46, também é outro caso em que o apelido se sobrepõe ao próprio nome. “Ninguém me conhece por Fábio. É Urubu pela cidade toda desde os sete anos”, conta. O apelido é referente a um personagem antigo de Chico Anysio, o “Urubulino”, que era alto, magro e desengonçado. Fábio achou ruim quando criança, mas daí o apelido pegou mesmo.

“Hoje, acho estranho quando alguém me chama de Fábio”, admite. O “Urubu” é tão forte que o novo estabelecimento de Fábio, ainda em fase de implantação, vai ganhar o apelido. Será o comércio de “Tortas Urubu”, um batismo curioso para um ramo alimentício.

“Urubu” sempre foi fanático por culinária. Quando se casou com Fernanda, é ele quem passou a cozinhar em casa. “Estou realizando um sonho”, garante. Quando professor de uma autoescola, Fábio se lembra que os alunos ficavam acanhados em chamá-lo pelo apelido. Para evitar isto, é ele quem se antecipa e se apresenta. “Muito prazer, sou o Urubu”.

Proibitivo

Mas o que dizer de um estabelecimento que foi batizado de “Bar do Zé Rola”? Pois ele existe há dez anos com este nome, cinco deles na avenida Clementino Gonçalves, ao lado do Ginásio de Esportes.

O dono é José Arlindo Veloso, 58, que demorou para contar à reportagem o motivo do apelido. Acanhado, acabou admitindo que, de acordo com os amigos, tem uma parte do corpo, digamos, avantajada. “Ganhei este apelido quando era criança, talvez aos oito anos. Não gostava e ficava bravo, e talvez por isso acabou pegando. Depois, não liguei mais”, conta. Tanto é verdade que o bar ganhou o nome por iniciativa do próprio dono.

Casado e pai de três filhos, ele também diz que ninguém o conhece pelo nome. “É só o apelido, inclusive em casa”, conta. A mulher, segundo ele, não tem nada contra o apelido.

A situação é curiosa, segundo Arlindo. Moradores de outras cidades, por exemplo, já estacionaram em frente ao estabelecimento somente para tirar fotos. “Eles dizem que querem mostrar aos amigos. É difícil um bar com um nome desses”, conta. Até hoje, segundo ele, nenhum santa-cruzense mais conservador criticou o nome do estabelecimento. Palavra de Zé Rola.

“Porcão” nem se lembra

O caso do ex-jogador da Esportiva e do Marília Rômulo Mariani, tradicional comerciante de Santa Cruz do Rio Pardo, é semelhante. Conhecido por “Porcão”, ele é sincero e diz que nem se lembra como ganhou o apelido. “Foi na infância”, admite.

Há 12 anos, quando já era “Porcão” e abandonou as chuteiras, Rômulo se aventurou no ramo de venda de laticínios a varejo e no atacado. Deu certo, o negócio cresceu e ele resolveu batizá-lo com o apelido. Surgiu, então, a empresa de frios “Porcão”. Ele não acha ruim. “Quando alguém liga e eu pergunto com quem ele quer falar, sinto um certo constrangimento. Aí eu me apresento como Porcão”, diz. rindo.

* Colaborou: Toko Degaspari