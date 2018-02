Os últimos dias de Tonico Lista

Coronel dava festas em 1921 para mostrar que

tudo ia bem, mas foi morto no ano seguinte

Nenhum personagem da história de Santa Cruz do Rio Pardo desperta tanto fascínio quanto o coronel Tonico Lista, que comandou a política no município no início do século XX até ser assassinado em julho de 1922. Em torno de Antônio Evangelista da Silva, criou-se o mito de homem sanguinário e violento, quando, na verdade, foi o “perfil de uma época”, como explica o título do livro do escritor José Ricardo Rios, editado em 2004 pelo DEBATE. A morte violenta do coronel, abatido a tiros, mostra que seus adversários não eram diferentes.

Não há dúvida de que o pior ano para Tonico Lista foi exatamente o último de sua vida. Em 1921, o coronel enfrentou toda sorte de problemas judiciais, inclusive tendo sido preso pela Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo sob a acusação de ser o mandante do assassinato de um fazendeiro. Foi absolvido graças à apelação apresentada ao Tribunal de Justiça de São Paulo pelos advogados Júlio Prestes, Altino Arantes e Raphael Corrêa de Sampaio, cujo processo foi também acompanhado pelo santa-cruzense Pedro Camarinha.

A história do coronel ganha ar de romance quando se sabe que ele se casou com a viúva de Batista Botelho, o líder político de Santa Cruz do Rio Pardo no início do século passado e do qual Tonico era correligionário. Não há, porém, nenhum indício de que o coronel teve algum envolvimento amoroso com Guilhermina Brandina da Conceição antes do suicídio de Batista Botelho. O mais espetacular é que os dois — Botelho e Lista — morreram no mesmo dia, num espaço de 20 anos.

Naquele 1921, Tonico Lista foi preso preventivamente, acusado como mandante de um crime pelo delegado de Santa Cruz, Coriolano Goes — que anos mais tarde seria chefe da guarda do presidente Getúlio Vargas. A Justiça decretou a prisão e, até o final daquele ano, Tonico lutaria nos tribunais para ser finalmente absolvido. Era, porém, o início de seu fim.

‘Jaguncinhas”

Um exemplar do “Correio Paulistano” resgatado pelo historiador Celso Prado mostra que Tonico Lista tentava transmitir ao público uma imagem de que tudo estava normal naquele conturbado 1921, o ano anterior de sua morte. A edição do dia 1º de julho de 1921 traz várias notas sobre Santa Cruz do Rio Pardo, com destaque para uma festa na fazenda de propriedade do coronel Antônio Evangelista da Silva, a “Mandaguahy”, no distrito de Sodrélia, que até hoje tem o mesmo nome. Na época, havia até uma estação ferroviária na própria fazenda, quilômetros à frente do distrito de Sodrélia.

De acordo com o “Correio Paulistano”, na semana anterior o capitão Eduardo Negrão, administrador da propriedade rural de Tonico Lista, ofereceu “naquela importante fazenda” uma festa íntima. É provável que o coronel, envolto em inúmeros problemas, queria mostrar que ainda era o líder político incontestável e admirado de Santa Cruz e que sua vida seguia um curso normal.

Pelo relato do jornal, foi uma festa ruidosa, com os convidados partindo de trem na manhã do dia 24 de junho, um domingo, com destino à Mandaguahy. A banda “União dos Artistas” ocupou um dos vagões, enquanto o padre João Belchior celebrou uma missa. Um “lauto almoço”, segundo o jornal, foi seguido de muita dança “ao som de belas valsas executadas pela banda”.

Às 18h, segundo a reportagem, ainda foi servido um jantar, antes dos convidados partirem “pelo último trem da Sorocabana”.

Mas a festa continuou na residência do coronel Tonico Lista em Santa Cruz do Rio Pardo, na rua Saldanha Marinho, com uma curiosa nota do “Correio Paulistano”: “Foi ainda oferecido às galantes jaguncinhas um esplêndido baile, que terminou ao romper do dia seguinte. O termo jaguncinhas pode ser uma referência às correligionárias do grupo político do coronel, conhecido por “jagunço” — os adversários eram os “pica-paus”.

Em outra nota, o jornal “Correio Paulistano” diz que o coronel Tonico Lista partira de trem para São Paulo três dias após a estrondosa festa. Citado pelo jornal como “prefeito e chefe político de Santa Cruz do Rio Pardo”, certamente Tonico corria contra o tempo para tentar, com seus advogados, se livrar da acusação que o levou à prisão. Em dezembro daquele ano, o coronel publica uma nota no jornal “Cidade de Santa Cruz” onde já previa sua sorte: “Quanto ao meu assassinato, que os nossos inimigos pregam e propalam pelas esquinas e pela imprensa, peço aos meus correligionários que não se preocupem com isso. Eu não temo essas ameaças, nem lhes dou ouvidos”.

Em abril de 1922, um tiroteio na Câmara Municipal, durante eleição municipal, matou três santa-cruzenses e ditou a sorte de Tonico Lista.

Na manhã do dia 8 de julho, o lendário coronel foi alvejado a tiros por um soldado da Guarda Nacional na venda de Mizael de Souza, nas imediações do antigo prédio da Câmara de Santa Cruz. Mortalmente ferido, é levado num trem especial para São Paulo, mas morre na altura do município de Mairinque. Terminava a saga do político que dominou Santa Cruz do Rio Pardo durante quase 20 anos.

Jornal carioca alertou sobre

planos de juiz contra Tonico

Juiz de S. Cruz que virou ministro do Supremo Tribunal

Federal teria se vingado do coronel Tonico Lista em 1922

A morte violenta do coronel Antonio Evangelista da Silva, o “Tonico Lista”, no dia 8 de julho de 1922, encerrou um ciclo político em Santa Cruz do Rio Pardo. Entretanto, os mistérios sobre o assassinato permanecem do ponto de vista jurídico quase um século depois. Ninguém foi condenado, mas as suspeitas sempre pairaram sobre o ex-ministro Cardoso Ribeiro, do Supremo Tribunal Federal.

Cardoso foi juiz em Santa Cruz do Rio Pardo na primeira década do século passado, quando chegou a ser expulso da cidade pelo poderoso coronel Tonico Lista. Segundo consta no livro do escritor José Ricardo Rios — “Tonico Lista, o Perfil de uma Época” —, Cardoso Ribeiro mostrou-se, pela primeira vez na cidade, ser um juiz independente, afirmando que ninguém estava acima da lei.

Tonico não gostou e deu 24 horas para Cardoso Ribeiro deixar a cidade. Aconselhado por amigos sobre o perigo de ser assassinado, o juiz fugiu de maneira humilhante, escondido numa carroça do padeiro João Dalmati até Bernardino de Campos, onde pegou o trem, não sem antes jurar vingança.

E ela teria acontecido mais de uma década depois com o assassinato do coronel por um soldado da Força Pública. O crime aconteceu na venda de Mizael de Souza, a menos de uma quadra da praça Leônidas Camarinha. Tonico lia jornal e degustava um café, quando o soldado Francisco Alves entrou no comércio, sacou um revólver calibre 38 e atirou contra o coronel. Mesmo ferido, Tonico ainda conseguiu alvejar a clavícula do assassino, que correu em direção à rua Saldanha Marinho.

Em juízo, o soldado confessou o crime e disse que a motivação teria sido o fato de Lista ter usurpado terras do avô, no bairro Douradão. Entretanto, certidões de cartórios provaram que a acusação era falsa.

O mandante?

Ficou, então, a tese de que Cardoso Ribeiro cumprira a vingança. Pouco mais de dois meses antes da morte de Tonico, por exemplo, um tiroteio na Câmara de Santa Cruz matou três pessoas. O líder da oposição ao coronel, Arlindo Crescêncio da Piedade, admitiu, em depoimento à polícia, que a oposição na cidade ganhou força com a posse de Cardoso Ribeiro na secretaria estadual da Justiça e Segurança Pública.

De fato, a trama do ex-juiz contra Tonico Lista já era do conhecimento da grande imprensa nacional. Na edição de 15 de maio de 1922, ao noticiar o que chamou de “terrível morticínio em Santa Cruz do Rio Pardo”, o jornal carioca “Correio da Manhã” comentou as “violências do Estado” contra o chefe político do município.

O exemplar foi obtido pelo historiador Celso Prado que, inclusive está concluindo o livro “No Tempo dos Coronéis e Mandatários”, que vai narrar a epopeia dos chefes políticos de Santa Cruz do Rio Pardo do Império à República Velha.

No texto da edição de 1922, o “Correio da Manhã”, citando um correspondente, narra que o ex-juiz de Santa Cruz teve desavenças com Tonico Lista e, anos mais tarde, transformou-se em secretário de Estado. “Como ódio velho não cansa, soou a hora da vingança”, lembra o artigo.

Ao citar os mortos e feridos no tiroteio do mês anterior, o jornal faz um apelo ao governo do Estado no sentido de garantir a segurança em Santa Cruz. “Os acontecimentos são uma amostra do que poderá acontecer nas eleições de outubro, se o governo do Estado não agir de forma a evitar cenas mais tristes e mais violentas que a ocorrida”, diz a reportagem do “Correio da Manhã”.

Não houve tempo. Tonico Lista foi assassinado menos de dois meses após aquela edição do jornal carioca.