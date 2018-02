Ciretran fecha aluguel e terá nova sede em Santa Cruz

Depois de meses de negociações e burocracia, unidade

de trânsito vai ganhar instalações mais adequadas

Alvo de reclamações de usuários nos últimos anos, a sede da Ciretran — Circunscrição Regional de Trânsito — de Santa Cruz do Rio Pardo será transferida para novo prédio dentro de pouco tempo. Na semana passada, o empresário Manoel Gomes Pito anunciou que fechou acordo com o Detran e que o contrato de aluguel será assinado em poucos dias. O órgão estadual ainda não definiu a data da mudança para o novo imóvel, que será na rua Antonio Pereira dos Santos, a poucos metros da avenida Carlos Rios.

Os usuários da repartição certamente vão agradecer. Afinal, a atual sede da Ciretran, na rua Rangel Pestana, está em precárias condições de manutenção. Há goteiras e sérios problemas estruturais. No final de janeiro, uma reportagem do jornal mostrou que havia buracos na calçada, logo na porta de acesso ao prédio, e o mato crescia numa das escadas de concreto. Após a denúncia, o mato foi cortado e o buraco, concretado.

No entanto, há outros problemas que culminaram com a mudança da Ciretran para outro prédio. O local não tem acessibilidade e nem uma sala adequada para espera dos usuários. As pessoas ficam numa área, sob forte calor. Em determinados dias, não há bancos suficientes para todos.

Para piorar a situação, o prefeito Otacílio Assis (PSB) determinou no ano passado a “devolução” de dois servidores do município que prestavam serviços na repartição estadual. O fato provocou a vinda a Santa Cruz da vice-presidente do Detran, que prometeu uma nova sede.

Ainda não há data para a mudança da Ciretran para sua nova sede, construída pelo empresário Manoel Gomes Pito exclusivamente para locação comercial. Na verdade, é um sobrado, mas o piso superior, com acesso pela avenida Carlos Rios, já está ocupado por uma divisão da Special Dog.

Mesmo assim, o espaço térreo é muito espaçoso e o empresário, a pedido do Detran, fez várias modificações, como a implantação de novos banheiros — inclusive adaptados para deficientes —, cozinha e a troca da porta principal.

A demora em formalizar o contrato com o empresário foi provocada pela burocracia do Estado. Apesar do acordo ter sido previamente acertado, ainda foi necessária uma autorização oficial do Estado para a despesa. Manoel Pito aguardou a concretização do negócio durante pelo menos um ano.