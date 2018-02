Governo não consegue justificar perseguição contra funcionário

Secretário de Educação deu uma versão na segunda,

mas à noite prefeito deu outra aos vereadores

O despejo de um funcionário da Codesan que denunciou o caso dos empréstimos consignados, em que a empresa desconta os valores diretamente nos holerites e não os repassa às instituições financeiras, provocou revolta nos meios políticos e na sociedade de Santa Cruz do Rio Pardo. Osmar Pinheiro da Silva, que também é zelador da escola “Arnaldo Moraes Ribeiro” há 17 anos, período em que ocupa uma pequena residência no interior das dependências da instituição, foi notificado para deixar o imóvel em 30 dias. O ofício assinado pelo secretário de Educação, Fernando Bitencourt, chegou poucos dias depois de Osmar denunciar desmandos do presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez.

Embora a perseguição esteja clara, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) ocupou a tribuna da Câmara na última segunda-feira, 19, para negar qualquer tipo de represália. Segundo ele, era apenas “uma coincidência” o fato do município necessitar da casa onde mora a família de Osmar para implantar um projeto, uma nova unidade do Cras.

Otacílio, porém, se esqueceu de combinor a justificativa com o secretário Fernando Bitencourt. Horas antes, em entrevista ao radialista Dário Miguel, da Band FM, Bitencourt deu outra versão para o despejo do funcionário da Codesan. “Esta notificação é um pedido feito em dezembro pelo prefeito, para a substituição de todos os caseiros de escolas que são funcionários da Codesan ou não trabalham para o município. A intenção do prefeito é que apenas funcionários da prefeitura sejam caseiros”, disse Fernando Bitencourt.

O secretário de Educação admitiu que somente Osmar havia sido notificado na sexta-feira, 9, mas garantiu que não era o único. “No mesmo dia iria uma notificação para o morador da escola Maria José Rios, mas o ofício estava com o nome errado e não deu tempo para mandar”, explicou.

Versão diferente

À noite, na Câmara de Santa Cruz, o prefeito Otacílio Parras deu outra versão. Segundo ele, a prefeitura vai implantar um Cras dentro da escola “Arnaldo Moraes Ribeiro” e, por isso, precisa do imóvel residencial do zelador desocupado. A justificativa não se sustenta porque, além do motivo alegado pelo secretário de Educação ser outro, Otacílio nunca anunciou que iria implantar um Cras dentro daquela escola. O projeto que existia era para as instalações do antigo BAC, que foi parcialmente retomada pelo município. Além disso, é estranho implantar um Cras na mesma área de uma escola municipal.

O prefeito aproveitou a presença do funcionário Osmar Pinheiro na plateia e usou a tribuna para criticá-lo, lembrando que ele está respondendo a um procedimento interno pelo fato de pedir um carro para buscar remédio para o filho. Otacílio, aliás, desdenhou a doença do filho de Osmar, que possui diabetes crônica e precisou recorrer à Justiça para obter medicamentos do município. “Este fato foi deturpado. O filho dele não é nenhuma criancinha doente. Tem carro, faz academia e tem plena autonomia. Se fosse emergência, ele estaria no Pronto Socorro”, afirmou.

Ao reiterar que o despejo do funcionário “é coincidência” porque o município precisa do imóvel, Otacílio disse que há dois anos está planejando a implantação de um Cras naquela região da cidade. Segundo ele, o projeto deveria usar as dependências do antigo BAC, mas não deu certo e foi transferido para a escola. “Eu nem sabia que era o senhor quem morava naquela casa”, disse, garantindo que o contrato assinado em 2001, nomeando Osmar como zelador da escola, “não tem validade alguma”. Segundo Otacílio, “se considerarem que isto é perseguição, chamem do jeito que quiserem”.

O prefeito admitiu estender o prazo para a desocupação da casa, mas ironizou o fato do trabalhador não possuir residência própria. “O senhor devia ter bom senso, pois já economizou 17 anos de aluguel e deveria ter construído uma casa”, disparou.

O funcionário Osmar Pinheiro, que permaneceu em silêncio durante toda a sessão, pediu para também ocupar a tribuna. Quando ele começou a falar, desmentindo as declarações do prefeito, Otacílio Parras abandonou o recinto da Câmara. “Eu gostaria de lembrar ao prefeito que não moro de graça, pois trabalho como zelador há 17 anos”, disse Osmar, que também lamentou as declarações de Otacílio sobre o filho diabético. “Quem tem um filho doente, sabe que é como uma criança. Meu filho vai ter esta doença para o resto da vida”, disse.

No dia seguinte, o filho de Osmar publicou texto nas redes sociais desmentindo que tenha carro ou que frequente alguma academia.

