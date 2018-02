O ‘WhatsApp’ na busca de emprego

Moradora do bairro João Piccin ajuda

pessoas num grupo criado no aplicativo

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Se o WhatsApp já foi usado como prova em ações trabalhistas, tanto para mostrar a desatenção do funcionário como para indicar horas extras através de mensagens, agora o aplicativo pode ser uma arma a favor do emprego. É o que pensa a comerciante Lilian Cristian de Melo Garcia, 38, que há poucos dias criou um grupo para ajudar desempregados de Santa Cruz do Rio Pardo. Deu tão certo que existem dezenas de participantes.

“Já conseguimos arrumar vários empregos”, comemora Lilian, orgulhosa em ajudar as pessoas. Ela conta que formou o grupo para pessoas que perderam o trabalho porque ela própria já passou por esta situação. “A gente sabe o quanto isto causa dificuldades, não apenas para a pessoa como para os familiares”, disse.

O grupo, na verdade, também funciona para doações a pessoas necessitadas, como materiais escolares, roupas e brinquedos. “Tudo começou quando fiquei comovida com o pedido de uma mulher no facebook. Ela implorou na rede social pela doação de uniformes e materiais escolares para o filho porque o ano letivo ia começar. Na verdade, ela e o marido estavam desempregados e esta era a verdadeira causa daquela situação”, explicou.

Casada e mãe de três filhos, Lilian mora há quase vinte anos no bairro João Piccin e não pensou duas vezes ao resolver criar o grupo no WhatsApp. Os integrantes trocam ideias, alertam sobre vagas e postam até currículos. Segundo a comerciante, várias pessoas já conseguiram empregos através do sistema. “Muitos agradecem e abandonam o grupo, mas não sem antes adicionar parentes. Afinal, com esta crise é difícil a família que não tem alguém desempregado”, disse.

Uma tática usada por Lilian é adicionar todos os integrantes como “administradores” do grupo. Com isso, qual um pode adicionar parentes ou amigos.

A novidade, aliás, já chamou a atenção até de comerciantes, que estão buscando candidatos anunciando as vagas através do grupo criado por Lilian no WhatsApp. “Antes, a gente comentava sobre vagas em outros grupos que não eram específicos para ajudar conhecidos que estão desempregados. Mas percebi que há muitos curiosos e o problema, às vezes, não é levado a sério”, disse.

Doações

O grupo “Desempregados”, segundo Lilian, também é usado para doações destinadas a pessoas que não têm condições ou estão momentaneamente em crise financeira. Ela lembra, por exemplo, que uma mulher desempregada disse que não tinha recursos para realizar o sonho de sua filha. A criança queria um velotrol, um triciclo, e estava até doente.

Pois um dos integrantes do grupo, um funcionário da “J Mahfuz”, também se comoveu e doou o brinquedo. “É muito gratificante ver a menina ir e voltar da escola com o velotrol. Não desgruda mais”, contou.

Como o grupo foi criado em pleno período de volta às aulas, houve também muita doação de uniformes, de todas as escolas do município. “Mas também teve mochilas, tênis e material escolar. Muita gente foi beneficiada”, lembrou. A comerciante não se importa, inclusive, em colocar dinheiro do bolso, já que procura conferir ofertas usando sua moto Biz. Há alguns dias, por exemplo, ela foi até o supermercado “Bom Preço” conferir a oferta de uma vaga. “Era para Ourinhos”, lembrou.

Lilian, por sinal, pode precisar recorrer ao próprio grupo que criou. Sócia com a irmã numa loja de roupas — a “LD Roupas e Acessórios”, no bairro João Piccin —, ela admite que a crise inviabiliza a sociedade. “Como ela acabou de ganhar um filho, acho que a loja vai servir muito para minha irmã”, explicou. Assim, Lilian está procurando emprego. Já fez entrevistas e está esperançosa. Em todo caso, ela ainda pode recorrer ao seu grupo do WhatsApp.