Picape da Codesan é usada como particular em Caporanga

Funcionário usa veículo para fins particulares, com

autorização de Agenor; prefeito sabe do benefício

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Na segunda-feira, ao ocupar a tribuna da Câmara e discursar diretamente para Osmar Pinheiro, que estava na plateia, o prefeito Otacílio Parras criticou duramente o funcionário da Codesan ao lembrar que ele está sendo alvo de um processo administrativo por pedir um carro da empresa para buscar remédios. “O veículo pertence à Codesan e não pode prestar serviços particulares”, disse o prefeito.

No entanto, a própria Codesan tem procedimentos diferentes para uso de veículos quando se trata de funcionários protegidos pelo governo. É o caso de dois trabalhadores da empresa municipal que moram no distrito de Caporanga. Um deles, inclusive, foi denunciado em depoimentos na CPI que investigou a Codesan como beneficiário de horas extras fictícias durante a gestão de Agenor Gimenez, quando era o motorista da ambulância que permanecia no distrito. O episódio irritou o prefeito, que ordenou a retirada da ambulância de Caporanga. O funcionário, então, voltou a trabalhar na sede da empresa em Santa Cruz.

No entanto, ele e outro companheiro de Caporanga — ambos com ligações políticas com o vereador “Mirtão” (PR) — foram autorizados a usar diariamente uma picape Fiat Strada para a locomoção entre a Codesan e o distrito. O carro — ano 2015, modelo Working, placas FRS-5923 e com o símbolo da Codesan pintado nas portas — fica guardado todas as noites na casa de um deles, sendo usado, inclusive, para fins particulares.

Na semana passada, a reportagem acompanhou o uso do automóvel oficial e o trajeto desde a Codesan até o distrito de Caporanga.

A Fiat Strada permanece durante o dia na Codesan, sendo o veículo utilizado por um dos vários encarregados da empresa. No final do expediente, entretanto, a picape é entregue aos dois funcionários que moram em Caporanga. Um é motorista e outro, operador de máquina. Ambos se chamam Marcos, mas os sobrenomes não foram descobertos pela reportagem.

Na sexta-feira, 23, os dois funcionários deixaram o pátio da empresa, na avenida Clementino Gonçalves, e rumaram para o distrito poucos minutos após 17h. Como fazem todos os dias, eles dobraram a esquina do DEBATE para alcançar o trevo da SP-225 perto do Posto Beira Rio. Em no máximo meia hora, chegam ao distrito de Caporanga, ou seja, antes das 18h.

Às 20h, porém, um dos funcionários, ainda vestindo o uniforme da Codesan, estava com a picape estacionada na frente do bar da praça central de Caporanga. Ele mora a uma quadra do local, atrás da igreja.

Foi neste horário que ele deixou o bar, acelerando bruscamente o veículo para, poucos metros depois, guardá-lo em sua residência. É numa casa atrás da praça principal de Caporanga que a picape Fiat Strada permanece as noites, feriados e finais de semana.

Como a Codesan não tem expediente normal aos sábados e domingos, o automóvel oficial permanece em Caporanga à disposição do funcionário, o que é irregular, só retornando ao pátio da empresa na manhã de segunda-feira.

A reportagem apurou que o uso particular da Fiat Strada é autorizado pelo presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, e que o benefício é do conhecimento do prefeito Otacílio Parras (PSB), uma vez que os dois funcionários são ligados ao vereador Milton Lima (PR), que mora no distrito.

Caso do sobrinho

Um outro episódio marcante envolvendo carro oficial aconteceu em novembro do ano passado, quando o Corolla do gabinete foi furtado por um menor de idade, que viajou até São Paulo com o automóvel. Era o sobrinho do prefeito e, na capital, entregou o carro à primeira dama, Eliana Assis.

O carro, na verdade, estava na casa do prefeito Otacílio na madrugada de um domingo, quando o sobrinho dele pegou as chaves e sumiu com o Corolla. O prefeito disse que só soube do caso horas depois, quando a Polícia Militar o acordou. É que houve denúncias de que o Corolla parou para abastecer no Posto Paloma e fugiu sem pagar a conta.

Apesar de virar notícia em todo o País, o escândalo é evitado pela administração. Não se sabe sequer se houve alguma investigação interna. O Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo, porém, abriu um procedimento para investigar o fato do prefeito levar o carro oficial para casa.