Prefeitura vai promover concurso de Miss

Município anuncia parceria com TV Bandeirantes e empresas

para escolher a Miss da cidade, mas há restrições para inscrições

O sonho de muitas mulheres de se tornar Miss Brasil agora pode começar em Santa Cruz do Rio Pardo. É esta a proposta da prefeitura ao anunciar a realização do concurso “Miss do Município”, um evento publicitário em parceria com a TV Bandeirantes e várias empresas, como a “BE Emotion”, que promove o concurso de beleza a nível nacional. Ainda não há data para realização do evento em Santa Cruz, mas as inscrições já estão abertas até o dia 29 de abril. Os organizadores estão fechando parcerias com dezenas de prefeituras brasileiras.

De acordo com a secretaria de Comunicação da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, as vencedoras em todas as categorias do concurso municipal serão classificadas para a pré-seletiva do concurso “Miss São Paulo 2019”, que por sua vez permite participar do maior deles, o “Miss Brasil”. O concurso nacional e o “Miss Universo” são transmitidos tradicionalmente pela TV Bandeirantes.

Em Santa Cruz, os participantes poderão se inscrever nas categorias Mini Miss e Mister (4 a 7 anos), Miss e Mister Juvenil (8 a 11 anos), Miss e Mister pré-Teen (12 a 14 anos), Miss e Mister Teen (15 a 17 anos) e Miss e Mister 2018 (18 a 26 anos). As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site www.missregionalbeemotion.com.br até o final de abril.

No entanto, seguindo o mesmo regulamento do “Miss Brasil”, há várias restrições para a participação das candidatas. Ela deve, por exemplo, ser solteira e não ter sido casada anteriormente, bem como não ter filhos e nem estar grávida. De acordo com a assessoria da prefeitura, as restrições são determinadas pela empresa promotora porque, caso vencedora, a Miss precisa cumprir uma agenda recheada de eventos.

Além disso, a candidata deve, “de preferência”, ser nascida no município. Caso more em distrito ou na região, ela só poderá participar desde que comprove vínculo com o município, como por exemplo o fato de estudar ou trabalhar na cidade. Caso não tenha nascido em Santa Cruz, ela deverá comprovar no mínimo seis meses de moradia.

Além da idade de 18 a 26 anos, a candidata também precisa ter as medidas requeridas pelos promotores do concurso. A altura mínima é 1,68 metro de altura e as outras medidas devem ser próximas de 90 cm de busto, 60 cm de cintura e 90 cm de quadril.

O evento tem forte apelo publicitário e, por isso, todas as categorias serão patrocinadas pelo comércio ou por empresários de Santa Cruz do Rio Pardo.

Opinião conta

A secretaria de Gestão e Comunicação da prefeitura de Santa Cruz distribuiu nota com frases da empresária Karina Ades, diretora da organização do concurso “Miss Brasil BE Emotion”. Segundo ela, terão mais chances as mulheres que souberem mostrar que têm personalidade, opinião e uma beleza rara. “Ter estilo próprio, elegância e carisma são atributos fundamentais”, disse a empresária.

Além disso, de acordo com Karina Ades, a participação da candidata em projetos sociais é outro requisito fundamental para quem deseja carregar o cetro de Miss.

Beleza já movimentou

clubes em Santa Cruz

A busca da mulher mais bonita de Santa Cruz do Rio Pardo era uma tradição dos clubes da cidade até a década de 1990. Ainda hoje o Icaiçara Clube elege todos os anos sua “Rainha”, mas há outros concursos, como o “Miss Prefeitura” e a “Miss Comerciária” promovida pela ACE — Associação Comercial e Empresarial.

Nos anos 1960, a eleição de rainha de clubes ou cidades movimentava toda a sociedade. Entretanto, como em tudo na cidade, a divisão política elegia as rainhas dos “azuis”, indicada pelo Icaiçara Clube, e a dos “vermelhos”, eleita no Clube dos Vinte. Nenhuma jovem de família que apoiava uma facção conseguia se eleger no clube rival. A bobagem terminou por iniciativa do Icaiçara Clube no início da década de 1970, quando Celeste Gonçalves foi eleita a rainha do clube. Ela era filha do então prefeito Aniceto Gonçalves, um “vermelho”.

Mas também havia concorridos concursos regionais, como a “Rainha do Café” na época áurea da economia cafeeira. Nos anos 1960, Mariza Zaccura venceu o concurso regional em Chavantes.