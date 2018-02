Relatório da CPI investigou a fundo desmandos na Codesan

As 124 páginas espelharam mais de 10

mil documentos obtidos pela comissão

A “CPI das Horas Extras” investigou a fundo o que acontecia na Codesan, empresa de economia mista que pertence à prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Mas deixou claro que o episódio das horas extras foi apenas “a ponta do iceberg” de uma série de desmandos, em todos os governos — inclusive o atual — que comprometeram demasiadamente a saúde financeira da empresa.

Ficou claro nas investigações que as horas extras para complementação salarial eram pagas há muito tempo, com alguns depoimentos citando gestões da década de 1990. No entanto, estes pagamentos irregulares se acentuaram entre 2003 e 2004, na administração de Adilson Mira (PSDB), quando o presidente da empresa era José Éder Pereira, professor da Etec “Orlando Quagliato” que morreu no ano passado depois de sofrer um grave acidente na rodovia SP-225.

Entretanto, causou surpresa a descoberta de que o atual presidente, Cláudio Agenor Gimenez, também pagou horas extras indevidamente. Além disso, ele prejudicou a empresa com uma política de demitir antigos funcionários e contratar outros de sua confiança para cargos comissionados. O resultado foi um rombo nas contas.

O relatório também aponta que Agenor passou a pagar “gratificação por coordenação de equipe” sem expressa autorização legislativa. “Assim, este pagamento também é ilegal”, concluiu a CPI.

A leitura do relatório deixa claro que, sob gestão de Cláudio Agenor Gimenez, a Codesan atingiu um período difícil devido aos desmandos do atual presidente. Em vários trechos, o documento cita que Agenor faltou com a verdade ou tentou esconder a realidade aos vereadores.

No final, a sugestão a Otacílio Parras é “a substituição imediata da atual diretoria da Codesan”, esclarecendo que “caso não seja observada a recomendação, eventuais ilícitos cometidos pelos atuais diretores da Codesan poderão gerar a responsabilização civil do prefeito”.

Agenor mentiu, pagou horas extras

e deve sair ‘imediatamente’, diz CPI

Avassalador e muito documentado. O relatório da “CPI das Horas Extras” não poderia ter sido mais contundente, especialmente contra o atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez. Lido durante mais de três horas na sessão da última segunda-feira, 19, ele revelou muito além do que a imprensa ou os próprios vereadores sabiam. O documento apontou tantas irregularidades na gestão do atual presidente que pediu sua demissão “imediata”, sob pena, inclusive, de responsabilização do prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo.

O relatório de 124 páginas e mais cópias de todos os documentos — que totalizam aproximadamente 10 mil folhas — já está sendo organizado para ser remetido ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. Os dois órgãos devem instaurar procedimentos para investigar as responsabilidades. As administrações de Adilson Mira (PSDB), Maura Macieirinha (PSDB) e Otacílio Parras Assis (PSB) também têm responsabilidade sobre tudo o que acontecia na Codesan, diz o relatório. No entanto, os vereadores apontam que a prática do pagamento de horas extras não trabalhadas remonta aos anos 1990, na gestão de Joaquim Severino Martins, ex-prefeito já falecido.

Nervosismo

O prefeito Otacílio Parras, que foi um dos maiores defensores da CPI, acompanhou a leitura do relatório e se mostrou incomodado à medida em que a leitura do documento apontava os desmandos de Agenor à frente da empresa. Otacílio foi à Câmara com o secretário de Comunicação, Renan Alves, e o presidente do diretório do PT de Santa Cruz, Felipe Souto.

Apesar de responsabilizar outros dirigentes da empresa em administrações anteriores, o relatório da comissão foi duro em relação ao atual presidente, Cláudio Agenor Gimenez. O documento diz, por exemplo, que ele mentiu várias vezes durante a investigação. Na verdade, os vereadores descobriram que ele também pagou horas extras aos funcionários do escritório até agosto do ano passado, na véspera da abertura da CPI. Além disso, as horas irregulares não beneficiaram apenas oito funcionários do setor, como dizia Gimenez, mas a investigação apurou que muitas pessoas próximas da presidência tinham privilégios.

Quando o “iceberg” começou a ser desvendado durante as investigações, de acordo com o relatório, o atual presidente passou a dificultar a remessa de documentos para a Câmara, numa tentativa de esconder fatos. Foram necessários dezenas de ofícios requisitando papéis ou reiterando pedidos, apontou o texto final da CPI. Hão houve transparência por parte da presidência, concluíram os vereadores.

Cláudio Agenor Gimenez, de acordo com a CPI, também levou a Codesan a uma situação de insolvência, sendo responsável por inúmeras ações trabalhistas ao demitir funcionários sem justa causa. Muitos deles recorreram à Justiça, com enorme prejuízo para a empresa, administrada com dinheiro público. Ato contínuo, Agenor nomeou quem ele quis.

“Cláudio Agenor Gimenez apresentou a questão como um bloco de gelo flutuante, esquecendo-se do monstro gelado submerso”, diz trecho do relatório. “Agiu como marujo que sobe no mastro e alardeia aos quatro ventos que há perigo à vista, olvidando-se de que é o capitão da embarcação”, avaliou.

Segundo os vereadores, ele não se importou com o interesse público, a legalidade e a moralidade que norteiam a administração pública. Chamou a atenção, por exemplo, o fato de Agenor demitir o único engenheiro da empresa e ficar sem profissional no cargo, quando se sabe que a construção civil é uma das atividades principais da Codesan. Além disso, a dispensa foi sem justa causa, o que é considerado ilegal por vários tribunais brasileiros.

Decepção

Segundo o presidente da CPI, Luciano Severo (PRB), a análise de aproximadamente 20.000 documentos comprovou várias mentiras do atual presidente. “Nós detectamos contradições e inverdades, provadas através de documentos”, disse.

A comissão também derrubou argumentos que até então eram utilizados pelo prefeito Otacílio Parras (PSB) em defesa de seu governo. O prefeito disse várias vezes que foi a gestão na Codesan de 2013 que acabou com a “farra das horas extras”, quando houve uma reestruturação salarial. No entanto, a CPI descobriu que a tal “reestruturação” foi feita levando-se em conta as horas extras fictícias, aumentando o rombo na empresa. A partir daí, a Codesan começou a atrasar FGTS e INSS.

Após a leitura do relatório final, vários vereadores pediram a demissão de Cláudio Agenor Gimenez. João Marcelo Santos (DEM) disse que a exoneração deveria ser feita no dia seguinte. “Eu acredito que o prefeito vai demiti-lo na manhã desta terça. Ficou insustentável sua permanência, por mais amizade e companheirismo que exista”, disse. Outra opção de Marcelo seria o presidente da Codesan deve tomar a iniciativa. “Eu espero que, caso o presidente tenha hombridade, que peça demissão imediatamente”, afirmou.

O vereador, inclusive, acha que Cláudio Agenor Gimenez não deve mais participar do governo, em nenhum outro cargo. “Se ele foi incompetente na empresa, não teria competência em outro setor”, insistiu.

No final da sessão, para piorar a situação de Cláudio Gimenez, a Câmara recebeu um documento do Ministério Público informando que foi aberto um inquérito contra os dois presidentes da Codesan nomeados pelo prefeito Otacílio Parras Assis: Cláudio Agenor Gimenez e Eduardo Blumer. De acordo com a peça do MP, a partir de 2013 a situação financeira da empresa foi levada a uma verdadeira insolvência, além de sucessivos atrasos no recolhimento de FGTS e outras graves irregularidades, como a compra de combustíveis acima do preço praticado no mercado.

Na semana passada, o ex-presidente Eduardo Blumer esclareceu que a compra de combustíveis foi a prazo, daí o preço ser maior do que o da bomba. O valor a mais pago pela Codesan, segundo ele, foi pouco mais de R$ 500,00.

Otacílio mantém Gimenez, diz que

CPI mentiu e aumenta crise política

Prefeito diz que vai manter Agenor durante

a “transição” da Codesan para autarquia

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) praticamente deflagrou uma “guerra” dentro do próprio grupo político ao dizer que não vai acatar a sugestão da CPI para demitir o atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez. Ele ocupou microfones das rádios próximas do governo para deixar claro que não aceitou o resultado das investigações. De acordo com o governo, a CPI foi bem ao citar os desmandos de administrações até 2012, mas errou ao relacionar irregularidades no atual governo, a partir de 2013.

O relatório final pediu a exoneração imediata do atual presidente da empresa, Cláudio Agenor Gimenez, sob pena de responsabilidade do chefe do Executivo. Diz, ainda, que o atual presidente mentiu e levou a empresa a uma situação financeira muito difícil. No entanto, Otacílio voltou a defender o atual dirigente da Codesan e atacou os vereadores aliados que fizeram parte da CPI. “A exoneração de Gimenez não é competência da CPI e ela não tem poder para isso. E nem faz parte dos objetivos da CPI, que era apurar se existia ou não horas extras não trabalhadas e quais foram seus responsáveis”, disse Otacílio à rádio Difusora.

Ele também apontou vários erros que, na sua opinião, foram cometidos durante a investigação, garantindo que houve “interpretações erradas”.

“Não há nenhum desvio para chamar o Cláudio de mentiroso”, garantiu. “Se alguém mentiu, é o relatório da CPI”, disparou no mesmo dia em entrevista à Band FM.

Segundo o prefeito, a responsabilização de Agenor pela CPI teve um viés político e até preconceito. “Creio que, com este atrito de longa data que existe entre o Cláudio Gimenez, Câmara Municipal e imprensa, houve preconceito em relação à pessoa dele. Então, criou-se uma CPI não para apurar as horas extras, mas para apurar o que o Cláudio fez de errado. Foi totalmente tendenciosa em relação a ele”, afirmou, sem detalhar o que seriam estes “atritos”.

Ataques

Antes de viajar para São Paulo na quarta-feira, Otacílio Parras se reuniu com o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, para definir estratégias após a divulgação do relatório final das investigações da Câmara. Ficou acertado que haveria resposta contundente contra o relatório da CPI.

O prefeito determinou a Agenor que iniciasse ataques à CPI, especialmente ao presidente Luciano Severo (PRB), e a setores da imprensa que desagradam o governo, usando emissoras de rádio.

Agenor ocupou os microfones da Difusora na última quinta-feira, 22, e os da Band no dia seguinte. Ele chegou a sugerir que pode acionar judicialmente o vereador Luciano Severo pelo teor do relatório e sobre entrevistas do presidente da CPI sugerindo que Agenor mentiu durante os trabalhos de investigação.

Segundo fontes, o presidente da Codesan chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Severo, esquecendo-se que o vereador possui a prerrogativa da imunidade parlamentar em seu trabalho.

O curioso é que, no início da CPI, em entrevista à rádio 104 FM, Agenor chegou a lançar a candidatura de Severo para prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. O episódio mostra agora, com a reação do homem forte do governo Otacílio, que as declarações políticas eram uma tentativa de “açucarar” as relações com o presidente da CPI.

Aliás, Agenor disse em emissoras de rádio que chegou a telefonar para Severo durante os trabalhos da CPI, para fazer propostas no sentido de dinamizar as investigações com o auxílio da própria Codesan. “Ele não atendeu e depois mandou recado dizendo que não iria conversar comigo porque estava à frente da CPI”, contou.

Já Luciano Severo confirmou que evitou contato com Agenor porque o presidente da Codesan era um dos investigados. Assim, as “conversas” entre o dirigente da empresa e os vereadores eram feitas exclusivamente por ofícios.

Severo garante que cumpriu seu papel e atribuiu a reação dura de Agenor ao que chamou de “animus sperniandi”.

Autarquia

Enquanto a crise política pega fogo, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) encaminhou à Câmara um projeto que transforma a Codesan numa autarquia. Tudo indica que a discussão será longa, mesmo porque há dúvidas sobre a transferência dos servidores para um regime jurídico estável sem concurso público.

O presidente da Câmara, Marco “Cantor” Valantieri (PR) disse ontem à rádio Difusora que a procuradoria do Legislativo já detectou uma série de erros. O projeto deverá ser devolvido à prefeitura para correções, a tempo de voltar para análise dos vereadores. Nos bastidores da política, surge a informação de que Otacílio, magoado com a posição dos vereadores aliados, pode manter Cláudio Agenor Gimenez no comando da nova autarquia.