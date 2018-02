Etec Orlando Quagliato arrecadou 1.400 kg de alimentos com seu ‘Trote Solidário’

Alunos e professores da Etec “Orlando Quagliato”, de Santa Cruz do Rio Pardo, promoveram na manhã de sexta-feira, 23, o tradicional “Trote Solidário”. Segundo o professor Francis Pegorer, o objetivo era arrecadar uma tonelada de alimentos, mas foi superado em muito. No ano passado, foram arrecadados 800 quilos de alimentos, meta que a instituição de ensino ultrapassou neste ano.

“O projeto surgiu da necessidade de substituir o trote violento nas Etecs pelo solidário”, explicou Francis.

No final da tarde de sexta-feira, os organizadores comemoraram a arrecadação de 1.400 quilos de alimentos. Os produtos foram doados à Santa Casa, Lar São Vicente de Paulo e à Fazenda Esperança, de Sodrélia.