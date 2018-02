PF prende presidente da Econorte, que administra pedágio de Jacarezinho

Concessionária que tem um dos pedágios mais caros do

Paraná, entre Ourinhos e Jacarezinho, é alvo da “Lava Jato”

A 48ª fase da “Operação Lava Jato” prendeu seis pessoas na quinta-feira, 22, entre elas o diretor-presidente da Triunfo-Econorte, concessionária que administra várias praças de pedágios do Paraná, entre elas a de Jacarezinho, a 22 quilômetros de Ourinhos, considerada uma das mais caras do País, com tarifa atual fixada em R$ 20,30 para automóveis. A Polícia Federal investiga um esquema de tarifas com sobrepreço de até 90% em relação ao valor do mercado, prejudicando motoristas que transitam pelas praças de pedágio.

Entre os presos está o diretor-presidente da concessionária Econorte, Hélio Ogama, e o diretor-geral do DER do Paraná, Nelson Leal. O dirigente do órgão estadual é acusado de usar o cargo para editar atos em favor das concessionárias, já que integra um grupo nomeado pelo governador Beto Richa (PSDB) para analisar a renovação dos contratos das concessionárias administradoras de rodovias pedagiadas.

Nelson Leal, por sinal, teria recursos com origens duvidosas. Ele comprou, por exemplo, um apartamento de luxo no balneário de Camboriú, no litoral de Santa Catarina, pagando em espécie, com malas de dinheiro.

Enquanto isso, o próprio Tribunal de Contas do Paraná aponta, desde 2012, que as tarifas de pedágio deveriam ser reduzidas, mas, ao contrário, houve um aumento de 25%. O valor ficou mais caro por causa de aditivos ao contrato original, todos aprovados pelo DER do Paraná.

Segundo o procurador federal Diogo Castor de Mattos, o valor desviado pode passar de R$ 100 milhões. Entre 2005 e 2015, a Econorte recebeu cerca de R$ 2,3 bilhões de tarifas pagas pelos usuários. Deste total, R$ 63 milhões foram repassadas, segundo o Ministério Público Federal, para empresas de fachada ou para serviços e produtos cuja entrega não foi confirmada.

Esquema de milhões

A “Lava Jato” investiga as concessionárias de pedágios porque os envolvidos usaram o mesmo esquema descoberto nas operações criminosas apuradas até agora, inclusive com a participação de dois operadores já investigados pela Polícia Federal em outros casos: Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran.

Segundo o MPF, Tacla Duran recebeu, entre 2012 e 2014, mais de R$ 1 milhão da Econorte. Ainda conforme o MPF, empresas do Grupo Triunfo, da Econorte, depositaram R$ 5 milhões para Tacla Duran e R$ 26 milhões para Assad.

Além das prisões e da busca de documentos na concessionária Triunfo-Econorte, a Polícia Federal vasculhou até as dependências da Casa Civil do governo do Paraná na manhã de quinta-feira, 22. O alvo foi o assessor Carlos Nasser, homem de confiança de Beto Richa.

O Ministério Público Federal pediu a prisão de Nasser, mas o juiz Sérgio Moro determinou apenas a busca e apreensão de documentos na sala dele. Segundo os autos, Carlos Nasser recebeu quase R$ 3 milhões de empresas ligadas ao grupo Triunfo, entre elas a Econorte, que administra o pedágio de Jacarezinho-PR.

O procurador Carlos Fernandes Santos Lima disse à imprensa que a nova fase da “Lava Jato” quer mostrar as causas do usuário pagar preços tão elevados pelo serviço público.

O trecho entre Ourinhos e Jacarezinho-PR, onde situa-se a praça de pedágio da Econorte, sequer foi duplicado, apesar do preço exorbitante da passagem. Em alguns trechos, a pavimentação também não é de boa qualidade.

Além do alto preço da tarifa, o pedágio na divisa de Ourinhos com Jacarezinho ainda é acusado de irregularidades na sua implantação, em 2002. Na verdade, a praça deveria ser implantada em outro local, no município de Andirá, mas foi transferida para Jacarezinho sem a realização de outra licitação.

Uma ação tramita na Justiça há muitos anos, com a concessão de inúmeras liminares que possibilitam o funcionamento do pedágio. Várias delas partiram do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. No entanto, setores do Judiciário também autorizaram medidas excepcionais que autorizam a passagem livre de usuários. Neste caso, a própria concessionária foi obrigada a expedir uma carteirinha de isenção, quando os valores ficam “sub judice” e só poderão ser cobrados na hipótese da Econorte vencer a demanda judicial.

Deputado Capitão Augusto

defende retirada do pedágio

Deputado de Ourinhos comemorou

operação “Lava Jato” na Econorte

O deputado federal Capitão Augusto (PR) comemorou a nova fase da “Operação Lava Jato” que investiga concessionárias que superfaturam tarifas de praças de pedágio com a anuência de autoridades do Paraná. Há anos o deputado denuncia irregularidades na praça da Econorte em Jacarezinho e foi um dos incentivadores das ações judiciais que culminaram com uma “carteirinha de isenção” a usuários que recorrem ao Judiciário. “Finalmente a Justiça chegou para livrar milhares de pessoas que utilizam esse pedágio ilegal e imoral na divisa do Estado do Paraná com São Paulo há mais de uma década”, disse o deputado federal ao DEBATE na última sexta-feira, 23.

Capitão Augusto critica não apenas o preço abusivo da tarifa como também a instalação ilegal da praça num local não determinado pela licitação original. “Sou o único político de qualquer esfera que tem combatido a aberração que significa este pedágio. E não é só o valor abusivo, talvez um dos maiores do País, mas o fato da concessionária Econorte — e agora Triunfo — ter mudado a localização original da praça de pedágio”, disse o parlamentar.

Segundo Augusto, além disso a Econorte criou outra praça de pedágio na BR-153 que sequer constava na licitação.

“Mais uma vez, darei todo o meu apoio à operação Lava Jato para que, definitivamente, este pedágio seja retirado e todos os envolvidos nas denúncias de corrupção sejam investigados e, comprovada a culpa, condenados nos termos da lei”, afirmou o deputado federal por Ourinhos.

Capitão Augusto disse que vai manter a campanha pela liberação das carteirinhas judiciais de isenção para usuários naquele trecho. “Conseguimos chegar a mais de 14 mil carteirinhas expedidas”, afirmou, admitindo que a campanha tem o objetivo de “inviabilizar financeiramente a operação do pedágio”. No entanto, segundo ele, a operação Lava Jato está confirmando todas as denúncias feitas por ele sobre a cobrança do pedágio em Jacarezinho. “Agora ficará bem mais fácil”, avaliou.

Diretor do DER do Paraná

é afastado pelo governador

O governador do Paraná, Beto Richa (PSDB) anunciou anteontem que o diretor do DER, Nelson Leal Júnior, foi afastado de suas funções e que foi aberto uma investigação para apurar seu envolvimento em casos de corrupção que envolvem operadoras de praças de pedágio. Nelson Leal Júnior está preso desde quinta-feira, 22, quando foi alvo da operação “Lava Jato”.