Agenor será demitido no final de março, anuncia Otacílio ao atacar vereadores

O presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, acertou na manhã de hoje, em reunião com o prefeito Otacílio, sua saída do cargo. Ele vai permanecer na presidência até 31 de março. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo próprio prefeito Otacílio Parras, em pronunciamento à rádio Difusora, onde atacou duramente os vereadores. Para Otacílio, a Câmara quer apenas o poder.

Em tom sentimental, o prefeito sugeriu que é vítima – e não o protagonista – da pior crise política de Santa Cruz nos últimos anos. Ao sugerir que querem vê-lo longe da prefeitura, Otacílio disse que só aceita sair do cargo caso 20.000 pessoas forem à praça pública pedir sua renúncia. “Se todos os vereadores ou toda a imprensa pedir, eu não saio”, afirmou, em tom de palanque eleitoral.

Segundo o prefeito, um grupo de vereadores estava pedindo a demissão de Agenor “sem nenhum motivo técnico”. Mesmo atacando a Câmara, Otacílio disse que vai pedir aos vereadores que indiquem um presidente para substituir Cláudio Agenor Gimenez. Ele também anunciou que não vai lançar nenhum vereador como seu candidato à sucessão de 2020. Surpreendentemente, sugeriu que tem planos de fazer um de seus filhos, provavelmente o médico Mauro Assis, como seu sucessor.

Outra demissão

Otacílio Parras também anunciou a demissão do secretário de Esportes, Luciano Pimentel. O prefeito tem planos de desmembrar novamente o setor da secretaria de Cultura. É provável que o novo titular de Esportes seja o vereador Cristiano de Miranda (PSB). Com a saída do parlamentar da Câmara, a vaga deverá ser preenchida pelo suplente Cristiano Tavares.