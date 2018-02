Codesan paga ‘vale’ em dinheiro vivo para evitar bloqueio judicial

Funcionários da empresa fizeram fila para receber

parte do pagamento em envelopes com dinheiro

No centro das atenções da população depois da “CPI das Horas Extras” e a atuação polêmica do presidente Cláudio Agenor Gimenez, a Codesan precisou pagar o “vale” dos funcionários, na semana passada, em dinheiro vivo. A medida foi acertada para evitar bloqueios judiciais nas contas bancárias da empresa.

O transporte de dinheiro mostra a precária situação da empresa de economia mista, anunciada no mês passado pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), em entrevista coletiva, como “saneada”. Para o atual presidente, a Codesan está “enxuta” e “acertada”.

Todavia, a empresa da prefeitura é alvo de inúmeras ações trabalhistas e possui mais de 50 parcelamentos de débitos fiscais e trabalhistas. No mês passado, o prefeito disse não aceitar insinuações de que exista “má gestão” na Codesan, mas admitiu que a empresa sofreu um bloqueio de R$ 40 mil nas contas bancárias em janeiro. A medida judicial foi adotada num dos inúmeros processos trabalhistas. Segundo o prefeito, talvez por isso a diretoria não tenha conseguido repassar o dinheiro dos empréstimos consignados para instituições financeiras.

Com receio de novos sequestros nas contas bancárias da Codesan, o prefeito decidiu enviar dinheiro vivo à empresa para o pagamento dos vales dos funcionários. Normalmente, o dinheiro é depositado na conta da Codesan, que transfere diretamente os valores para as contas-salários dos trabalhadores.

Na semana passada, contudo, os funcionários fizeram filas para receber os vales em dinheiro vivo, dentro de envelopes pardos.