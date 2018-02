Coluna “Dicas” – Edição de 25/02/2018

Aguardando

Qual será a desculpa para o uso particular de uma picape da Codesan por um operador de máquina que mora em Caporanga? É mais uma para a conta já carregada do presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez. Mas certamente o prefeito Otacílio Parras vai encontrar uma saída para o amigo dirigente…

Opinião do STF

“Torna-se difícil reconhecer a idoneidade moral e reputação ilibada de alguém que utiliza o cargo que ocupa para cometer ilegalidades, deflagrar atitudes violentas e ainda utilizar as prerrogativas da função para impor medidas sabiamente vingativas”. O texto é do ministro Dias Toffoli, em ação que culminou com o afastamento de um conselheiro do Tribunal de Contas. Qualquer semelhança com algum presidente de empresa de economia mista, não é mera coincidência.

Sabe com quem fala?

O presidente da “CPI das Horas Extras”, Luciano Severo (PRB), recebeu um telefonema nada agradável do presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, logo após a divulgação do relatório final das investigações. Agenor teria reclamado do tratamento da CPI a uma “autoridade”, como ele se autoproclamou. Severo diz que cumpriu seu trabalho.

Nome

Ao perceber que, num trecho do relatório final, a CPI mencionou-o como “Agenor”, o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez soltou os cachorros…

Independência ou…

Embora ainda façam elogios ao prefeito, integrantes da bancada governista já planejam articular a política sem a necessidade de qualquer discussão antecipada com Otacílio Parras. Aos poucos, o chefe do executivo perde o controle sobre sua própria bancada.

Firme

O único vereador que mantém apoio público — e barulhento — a Agenor é Cristiano de Miranda (PSB), que no ano passado quase renunciou ao mandato após uma briguinha com Otacílio. Cristiano, em contrapartida, é o parlamentar mais atendido em pedidos pelo presidente da Codesan.

Não vale?

A posição do atual prefeito, de que o contrato que permitiu o zelador Osmar Pinheiro ocupar a pequena residência dentro da escola “Arnaldo Moraes Ribeiro” não vale, é no mínimo polêmica. Otacílio diz que a assinatura do diretor da escola, mesmo com papel timbrado da secretaria da Educação, é nula. O problema é que o contrato foi assinado há 17 anos, período em que Osmar mora na casa, seis dos quais no governo do próprio Otacílio Parras.

Cidade garante

mais 60 casas

Em solenidade em São Paulo na quarta-feira, 21, o prefeito Otacílio Parras (PSB) assinou convênio autorizando a construção de 60 casas populares ao lado do novo conjunto do CDHU que será entregue em poucos meses. A obra vai durar dois anos.

“Coisas de Política”

Problemas

com a bebida

Um certo vereador daquela pequena cidade, acostumado a abusar do ácool, procurou o médico para uma consulta.

Queixava-se de fortes dores e o doutor pediu uma série de exames.

De volta ao consultório com os papéis dos resultados dos exames, apresentou-se ao médico. Este, depois de verificar cuidadosamente todos os resultados, disse ao paciente:

— Meu caro vereador, já examinei detalhadamente todos os exames e para ser sincero, não encontro nada que possa justificar as dores que o senhor sente. Só pode ser por causa do abuso da bebida.

E o vereador:

— Não se preocupe não, doutor. Sei bem como é isso, mas fique tranquilo que eu volto um outro dia, quando o senhor estiver sóbrio!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)