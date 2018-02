Mais um funcionário denuncia ‘carta’ no caso dos consignados

Ricardo Freeman diz que vários trabalhadores estão

na mesma situação, mas têm receio do presidente

Quando as denúncias apareceram no DEBATE e na rádio 104 FM, o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, duvidou do caso e disse que provavelmente envolvia “funcionários fantasmas”. Na semana passada, entretanto, mais um funcionário da empresa pertencente à prefeitura criou coragem para mostrar à imprensa que também está sendo ameaçado de ter o nome negativado nos mecanismos de proteção ao crédito. A medida acontece porque a Codesan não transferiu os valores descontados dos salários dos funcionários, nos chamados “empréstimos consignados”, para instituições financeiras.

O funcionário Ricardo Freeman, que trabalha na Codesan pela segunda vez desde 2013, recebeu em janeiro uma carta da Serasa, alertando que seu nome será negativado por falta de pagamento de um empréstimo. “É a terceira ou quarta carta que recebo. Mas eu tive os valores descontados e, portanto, não tenho culpa”, disse.

Freeman contou que já procurou tanto a instituição financeira quanto o setor de Recursos Humanos da Codesan. “O banco foi claro e disse que a empresa não paga os valores. Já a responsável pelo RH da empresa disse que este fato realmente estava acontecendo, mas que a Codesan iria providenciar o pagamento. Ela me garantiu que meu nome não seria incluído na lista do Serasa”, disse. De acordo com Ricardo, a empresa garante que o fato é normal e que o funcionário “não deve esquentar a cabeça”.

Segundo o trabalhador, há muitos funcionários da empresa que estão recebendo cartas de alerta da Serasa todos os meses. “Mas eles têm medo de se pronunciar por causa do atual gestor da Codesan”, afirmou.

Ricardo Freeman também denunciou que houve um concurso na Codesan, inclusive com os resultados publicados, mas ninguém está sendo chamado. “Isto aconteceu em 2013 para o cargo de chefe de obras, mas a direção preferiu colocar funcionários ligados ao alto escalão, mesmo sem qualificação”, disse. “Como isto é possível?”, questionou.