‘Acervo Militar’ terá exposição em S. Cruz

De 5 a 9 de março haverá, pela primeira vez em Santa Cruz do Rio Pardo, a exposição de “Acervo Militar”. Objetos que contam a história da Polícia Militar de São Paulo e do Exército brasileiro estarão expostos ao público no recinto da Câmara Municipal. Haverá, ainda, palestras com o PM aposentado Jorge Santus, de Bauru.

A exposição está sendo organizada pelo santa-cruzense Paulo Andrade e por Jorge Santus. Os dois estão agendando, inclusive, visitas de alunos da rede de ensino de Santa Cruz do Rio Pardo.

A mostra terá, por exemplo, as fardas dos policiais ao longo das décadas, além de objetos como capacetes, espada, granada, munições, fotos e até medalhas antigas.

O acervo poderá ser visitado a partir do dia 5, das 8h às 16 h. O encerramento será com uma palestra no dia 9, a partir das 14h.