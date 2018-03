Coluna de João Zanata Neto – Edição de 25/02/2018

Houve flores

João Zanata Neto *

“O mais irritante no

amor é que se trata do

tipo de crime que

exige um cúmplice.”

Charles Baudelaire

Que promessas ainda recorda das ilusões perdidas? Vãs palavras proferidas no infinito onde seus ecos nunca retornarão.

Há em todo equívoco uma hipocrisia dissimulada. As inverdades são tão nocivas quanto o fel inoculado em seu sangue imaculado.

É-se tanto indolente com a verdade que teus olhos plangentes pulsam inconformados. A verdade vocifera calada no abismo escuro de suas pupilas.

Quem me traz tais flores já espera o murchar das tenras pétalas. É-se assim em todo amor. Vai-se o tempo, arrastam-se as eras, eclodem-se primaveras, vai-se as flores e restam espinhos.

O tempo está sempre a dispor de suas brevidades, corroendo as prosperidades vulneráveis e inalcançáveis. É-se vilão e vítima de todos os infortúnios.

A temeridade só alcança os amedrontados. Que mal lhe faz a espada alheia quando não se desnuda das armaduras da alma. É-se corajoso no amor quando se despe de todo o pudor.

Quem nunca ansiou jogar-se nos braços da amada. É-se Ícaro a lançar-se penhasco abaixo. O amor é o onírico voo dos seres sem asas. A asa ausente é presente no inconsciente. O amor é o torpor dos alucinados.

Embora não se compreenda este sentimento, ele é tão real quanto o que lhe causa dor. Se a pálida flor não tem mais perfume, é porque seus olhos recusam imaginar. Se em seus olhos não há lágrimas, é porque o tempo furta-lhe as emoções. E para onde vão as lágrimas caídas e os aromas exalados?

O amor é a forma sublime das fantasias românticas. Como não se poderia experimentar os seus caprichos. Cortejamos com todas as forças da sedução e por quê? Quanta tolice há em amar-se apenas.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.