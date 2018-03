Literatura: ‘O processo – I’

O processo – I

Nath Camilo

Da Equipe de Colaboradores

Certa vez eu disse algo muito errado, do ponto de vista da filosofia do direito. Eu disse: As árvores, suas folhas, seus frutos, são inteiramente nossos. Mas não é assim, tão simples. Recentemente, a nossa vizinhança toda foi chamada a atenção pela prefeitura, pois havíamos tirado alguns galhos que estavam atrapalhando os pedestres a passarem pela calçada. Fomos ameaçados de multa. O município diz que árvores que estão nas calçadas são propriedades da prefeitura, e uma única folha só pode ser tirada sobre concessão da prefeitura.

Mas parece que estamos numa dicotomia estranha, pois se considerarmos que até as folhas das árvores são de posse do município, mas as calçadas são de responsabilidade do morador. Aliás, manter a fachada de sua casa bem arrumada, junto das calçadas, não é luxo, é dever direto da lei. Então, a que ponto chegamos? Devemos arrumar nossas calçadas, deixar nossas casas bem vistas, mas não podemos aparar os galhos das árvores?

Mas há uma coisa que é sua, aquela árvore no fundo da sua casa, o limoeiro, o pé de acerola, as mudas de temperos. Não vamos ter pressa para as leis mudarem. Vamos mentalizar algo que pode acalantar nossos corações, com base nisso: Se não podemos aparar os galhos das árvores que nós mesmos plantamos para fazer sombra em frente nossas casas, esperamos que um dia, as calçadas sejam um padrão oferecido pela prefeitura, como observamos em alguns outros países.

Quando viajamos para o exterior, notamos que as calçadas possuem um arranjo igual, pois são outorgadas pelos municípios, juntamente com a importância dos impostos que pagam. Nesse sentido, muitos de nós não podemos obedecer a essas regras, pois inconscientemente, quando menos notamos, já pegamos uma flor daquele arbusto no canto de uma árvore.

Não devemos então, levar tudo ao pé da letra. Mesmo que as leis estejam aí para nos atrapalhar, um galho da árvore em frente nossa casa não é nossa, mas a calçada na qual ela está plantada é de nosso dever cuidar. Enquanto tivermos caducando com ordens e regulamentos perfeitamente enlouquecedores que nos deixam bifurcados, segue-se a vida escondendo mudas de plantas que pegamos com tanta alegria nas ruas, torcendo para que dê frutos, flores e que plantemo-nas nos vasos para que cresçam e possamos cuidá-las.

Sim, é para isso que pegamos mudas nos arbustos das árvores, para sermos felizes e termos esperanças. Essa é a resposta. É tudo muito simples, compreensível e descomplicado. Não há nada mais. Ninguém cria motins com mudas de plantas, ninguém mata o outro com um ramo de folha.

Em meio a toda essa situação, nós só queremos ser mesmo, inocentes nas nossas próprias vidas. E que não sejamos regidos por leis indevidas, para não criarmos desvarios no momento em que pagamos nossos poderosos impostos. Criar flores, espalhar mudas, é tudo permitido pela primeira lei divina, antes mesmo de pensarmos em existir. Se a natureza conspira a nosso favor, nos oferecendo mudas de variadas espécies, de grandezas imensas, quem somos nós para sermos acusados ou acusar quem quer fazer o bem e transformar uma muda de planta em mais uma que cresce e nos traz mais oxigênio para nosso dia a dia.

Cuidar é também cultivar. E cultivar plantas, cultivamos esperanças para os que virão depois de nós.

* Nath Camilo é escritora santa-cruzense, autora de “A Névoa Cinza do Paraíso” e outros livros