Record leva ao ar projeto de criação de avião em S. Cruz

Reportagem na televisão mostrou disposição de um grupo

de amigos em construir uma réplica de avião dos anos 1930

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma reportagem do DEBATE publicada em novembro do ano passado virou tema da televisão. Durante dois dias da semana passada, a Record TV exibiu as peripécias de um grupo de três amigos que, há exatos 12 anos, iniciaram a construção de um avião artesanal modelo “Pientenpol” de 1932. O aparelho está na garagem da residência do engenheiro Eduardo Blumer e faltam poucos ajustes para o monomotor ser levado para o teste de voo.

A equipe da Record TV esteve em Santa Cruz do Rio Pardo no último domingo. A jornalista Fernanda Camargo — apresentadora do “SP Record” —, acompanhada do cinegrafista Cláudio Farneres, reuniu os três “construtores” do avião e narrou a epopeia do grupo. O “pautista” do DEBATE e de TV, Toko Degaspari, acompanhou as gravações.

Na verdade, Eduardo Blumer, Celso Figueira e Luiz Tavarzio Witzel sempre foram apaixonados pela aviação e, há 12 anos, se lançaram num desafio: construir um “Pientenpol”, uma réplica do monomotor de um norte-americano que venceu um concurso promovido pela Ford em 1932.

Naquele ano, a Ford desafiou engenheiros a fabricar um avião “caseiro” equipado com o lendário motor 1929, que moveu milhões de “pés de bode” da montadora. Bernard Pientenpol venceu o concurso com um aparelho que batizou com seu próprio sobrenome. O monomotor era tão bom que milhares de pessoas em todo o mundo começaram a construir réplicas do “Pientenpol”, somente trocando-se o motor. Na internet, há, inclusive, manuais que ajudam a construção. Hoje, mais de 600 aeronaves do tipo ainda voam pelos céus.

A reportagem foi veiculada na última segunda-feira, 19, no “SP Record”, jornal das 18h45 da emissora. Na terça, 20, uma matéria “estendida” foi ao ar no “Balanço Geral”, a partir das 12h, o programa apresentado diariamente por Rodrigo Moterani.

O “Pientenpol” dos santa-cruzenses é equipado com motor Volkswagen, que deve ser adaptado para álcool com o propósito de ganhar mais força. O avião tem um painel com altímetro, bússola e manche, além de freios a disco nas rodas. Há dois “cockpit” para levar duas pessoas, sendo uma delas o piloto.

O “Pientenpol” está praticamente pronto, mas falta em Santa Cruz uma pista para decolagem. E, claro, um piloto com coragem para fazer o primeiro voo.