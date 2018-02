Técnico de rádio é homenageado pelo deputado Madalena

Ofício em nome da Assembleia Legislativa

ressalta a trajetória do técnico de rádio

O técnico de rádio aposentado Severiano Rodrigues Filho, 91, teve uma grata surpresa na semana passada, quando atendeu alguém à porta. Num envelope, estava uma homenagem do deputado Ricardo Madalena (PR), em nome dele e da Assembleia Legislativa de São Paulo, ao homem cuja história se confundiu com o radialismo em Santa Cruz do Rio Pardo.

O texto usa o termo com o qual o DEBATE se referiu a Severiano Rodrigues Filho numa reportagem sobre o profissional de rádio publicada há três semanas: “Senhor Técnico de Rádio”. O aposentado, que recebeu poucas homenagens durante sua vida profissional, se emocionou. “Meu pai ficou muito feliz”, garantem os filhos Luiz Valter e Luiz Carlos Rodrigues.

Severiano Rodrigues Filho foi o segundo profissional da rádio Difusora mais antigo da emissora, só ficando atrás do radialista José Eduardo Piedade Catalano, que começou a trabalhar na empresa quando ela foi inaugurada, em 1948. Severiano foi contratado em novembro de 1949, a convite do então jovem Carlos Queiroz, filho do proprietário João Queiroz Júnior e que anos mais tarde se tornaria prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo.

Mas Severiano foi de tudo um pouco. Além de técnico, foi mestre na arte de consertar equipamentos eletrônicos e chegou a ser relojoeiro. Além disso, foi nomeado comissário de menores pelo Judiciário de Santa Cruz. A pedido de Carlos Queiroz, em 1963 foi candidato a vereador. Hoje aposentado, guarda as lembranças da fase áurea da antiga ZYQ-8 de Santa Cruz.

* Colaborou Toko Degaspari