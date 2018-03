Aposentado faz barco ‘reciclável’

José Figliolia usa materiais que encontra

em caçambas para fabricar um barco a motor

Aposentado há anos como cabo da Força Aérea Brasileira, José Antônio Figliolia, 66, parece viver num paraíso. Casado com uma compositora e poetisa, ele tem no quintal de sua casa, na vila Fabiano, nada menos do que o ribeirão São Domingos. É num quiosque que construiu há alguns meses onde Figliolia costuma pescar — uma de suas paixões — e passar horas de lazer com a mulher. No entanto, o som do São Domingos parece ter despertado uma “missão” ao aposentado. Há quatro meses, ele voltou ao batente, transformando a garagem numa oficina que, em certas horas, parece funcionar em ritmo frenético.

Figliolia, na verdade, está construindo um barco. E não é um barco qualquer, mas uma embarcação feita com materiais recicláveis. Alguns curiosos, como forro de PVC ou isopor. E tudo será revestido com resina de fibra de vidro.

Com a nova atividade, “Zezinho” Figliolia se lembra novamente da infância, quando gostava de construir réplicas. Ele se recorda, por exemplo, que alguns coleguinhas do ginásio o ajudaram a construir um avião grande de bambu. “Na época, um avião caiu na beira do rio Pardo e os destroços foram levados para um barracão. Nós tínhamos uns 12 ou 13 anos e fomos até lá para tirar as medidas do avião. Eu e o Celso Figueira construímos uma réplica igualzinha ao ‘teco-teco’, revestida com papelão amarrado com arame. Todo mundo admirava até que meu irmão quis ver ele voar. Colocamos num muro bem alto e ele se destroçou no chão”, conta, aos risos.

Mas Figliolia e Figueira também se aventuraram a construir um barco na juventude. Neste projeto, tiveram outros “sócios”, como Yoiti Suzuki. A embarcação de madeira teve vedação à base de piche. “Levamos ao local do rio Pardo conhecido como ‘come-toco’. Colocamos na água e, na empolgação, pulamos todos juntos, quebrando o tablado do barco, que afundou”, conta.

‘Reciclável’

Agora aposentado, ele garante que o barco em construção é muito diferente daquelas brincadeiras de criança. Tão sério que Figliolia já está tentando registrar a embarcação em despachante náutico. Ele já conversou com profissionais de Barra Bonita e de Presidente Epitácio. “Não é fácil, pois alguns exigem que o barco seja levado até lá. Mas o fato é que a documentação é obrigatória, até mesmo para transportar na carreta em viagens”, conta.

Figliolia tem esperança de que algum engenheiro náutico leia a reportagem e o ajude a documentar o barco. “É preciso um projeto que vai passar pela Marinha para o registro final. Além disso, é necessário registrar no cartório de imóveis. É uma grande burocracia, que espero superar”, conta.

Batizado de “Noé” — com direito a uma placa de alumínio pregada no casco —, o barco está sendo construído com materiais recicláveis. O assoalho, por exemplo, é feito com forro PVC. As colunas são de tubos do mesmo material, enquanto pedaços de madeira se transformaram em bancos para os navegantes. “Na verdade, eu não posso ver caçamba que já procuro materiais recicláveis”, conta. “Já achei muita coisa aproveitável em construções dos vizinhos”, completa. Por conta disso, o barco tem até local para colocar as varas de pesca. Tudo foi planejado pelo militar aposentado.

O aposentado recorreu à internet para tirar dúvidas que o ajudassem na oficina. A embarcação será impulsionada por um motor tipo “rabeta”, que é aconselhável para navegação em locais mais rasos. Figliolia também planejou um assoalho diferente, com ripas debaixo do barco. “Em cima da ripa, vai a fibra de vidro. Se bater em alguma pedra, não haverá danos ao assoalho”, garante.

As providências têm uma explicação. “Zezinho” pretende navegar com o barco no rio Pardo, que é raso em alguns trechos. Ele se empolgou tanto com o projeto que, inclusive, está aguardando a liberação de um empréstimo para comprar o restante da resina.

A inauguração do barco deve acontecer, segundo avaliação de Figliolia, em algumas semanas. “Quero reunir uns amigos no Pardo para um churrasco de carneiro”, diz, com os olhos brilhando. A mulher Bibiane, porém, diz que vai aguardar na margem do rio. “Eu não sei nadar”, desconversa, sem esconder um certo temor com a construção.

