Após uma briga de bar no Parque das Nações, homem atropela e mata

Um deles jogou Fusca contra vítima e ainda

deu marcha à ré para um novo atropelamento

Aparecido Seabra Filho, 51, morreu um dia após ser atropelado propositadamente no Parque das Nações por João Albino. A discussão aconteceu na noite de sábado, 25, num bar onde ambos bebiam, e acabou virando uma briga na rua. Albino atropelou Seabra duas vezes com seu Fusca. Levado para o hospital em estado grave, a vítima ficou internada na UTI e morreu na noite de domingo.

Não se sabe exatamente o motivo da discussão, mas geralmente em bares costumam ser banais, com as pessoas afetadas pelo álcool. Segundo consta, Aparecido Seabra e João Albino discutiram no interior do estabelecimento até que o primeiro resolveu ir embora.

Ele caminhava na rua quando Albino o atropelou violentamente pelas costas. Em seguida, ao perceber que Seabra ainda estava consciente, ele deu marcha à ré e atropelou o homem novamente. Ato contínuo, deixou o bairro rapidamente.

Seabra teve fortes hemorragias e fraturas. Os paramédicos do Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — precisaram entubar a vítima antes de levá-la com urgência ao hospital. Na Santa Casa, Seabra passou uma cirurgia e foi internado na UTI. Entretanto, ele morreu no início da noite de domingo.

O agressor, que começou a ser procurado por homicídio, acabou se apresentando à Polícia Civil na quarta-feira, 28. João Albino alegou que foi ameaçado no bar pelo conhecido, que portava uma faca. Ele disse que foi até o bar somente para comprar um maço de cigarros. Na versão de Albino, ele correu com medo e, ao tentar manobrar o carro, se descontrolou e acabou atropelando Seabra. “Ele queria me matar faz tempo”, disse.

A apresentação do homem acusado de matar Aparecido Seabra Filho foi tensa. Familiares da vítima se aglomeraram na porta da Central de Polícia Judiciária e pediram por justiça. João Albino foi ouvido pela autoridade policial e liberado em seguida, já que não houve o flagrante.

O fato revoltou familiares de Seabra, inclusive a viúva Silvana Seabra. Segundo ela, Albino já estava ameaçando o marido de morte há muito tempo.

Aparecido Seabra Filho foi sepultado na segunda-feira, no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo. João Albino vai responder judicialmente por homicídio.