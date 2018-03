Ex-PM ‘surta’ e espanca motorista

Motorista da prefeitura estacionou em local proibido

e não gostou do comentário do condutor de um ônibus

Motorista da empresa de ônibus “Manoel Rodrigues”, Luiz Carlos Costa foi duramente espancado por um funcionário da secretaria da Saúde na manhã da última quinta-feira, 21. O fato aconteceu depois de uma pequena discussão no trânsito, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Minutos depois, Fernando Siveris Xavier, que dirigia um veículo da prefeitura, cercou o ônibus, invadiu o coletivo e deu vários socos no motorista. Xavier já foi afastado das ruas pela prefeitura e vai responder a uma sindicância, mas continua exercendo serviços internos na secretaria de Saúde.

Como faz todos os dias, Luiz Carlos se preparava para deixar Santa Cruz rumo a Bauru, no ônibus da “Manoel Rodrigues”. Antes, no entanto, ele pega passageiros em vários pontos urbanos da cidade. Num deles, na avenida Clementino Gonçalves, na frente do quartel do Corpo de Bombeiros, havia um veículo da prefeitura estacionado na faixa amarela, prejudicando a manobra do ônibus.

Luiz Carlos disse que alertou o motorista do carro oficial de que ele não poderia estar estacionado naquele local. A resposta, segundo Luiz, foi um palavrão. “Eu nem liguei porque estava com muitos passageiros no ônibus”, disse o motorista da “Manoel Rodrigues”, que seguiu o coletivo pela avenida Clementino Gonçalves em direção à rodovia SP-225.

Na altura do acesso ao restaurante “Galeguinhos”, o motorista do ônibus disse que percebeu pelo retrovisor um carro dando sinal de luz. “Pensei que fosse algum passageiro e tirei o ônibus para a direita”, contou. Entretanto, o carro da prefeitura deu um “cavalo de pau” e fechou a frente do coletivo.

O ônibus freou bruscamente, se arrastando por três metros. Uma passageira idosa ficou ferida porque caiu do banco e, mais tarde, precisou ser atendida pelo Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Como a maioria dos veículos da empresa “Manoel Rodrigues”, o ônibus tem um dispositivo que, numa parada brusca, faz as portas se abrirem. Foi neste instante que o funcionário da prefeitura entrou rapidamente no coletivo e espancou o motorista. Luiz Carlos estava preso ao cinto de segurança e não conseguiu sequer reagir.

“Ele arrebentou com meu rosto”, contou Luiz, ainda no local dos fatos, ao radialista Diego Singolani, da 104 FM. Ele estava todo ensanguentado e só não apanhou mais porque alguns passageiros resolveram intervir. Havia cerca de 50 pessoas dentro do ônibus, mas a ação violenta do funcionário da prefeitura foi muita rápida.

Fernando Siveris Xavier fugiu imediatamente do local após espancar Luiz Carlos. Antes, segundo o próprio motorista da “Manoel Rodrigues” e algumas testemunhas, ele gritou que era policial e, por isso, não aconteceria nada com ele. “Trabalho há 14 anos na empresa e nunca passei por esta situação. Espero que as autoridades tomem providências”, afirmou Luiz Carlos. Ele advertiu que um motorista com problemas psicológicos não pode trafegar no trânsito de Santa Cruz do Rio Pardo.

Luiz Carlos Costa foi encaminhado por uma ambulância do Samu à UPA — Unidade de Pronto Atendimento — para curativos nos ferimentos provocados pelos socos. A empresa “Manoel Rodrigues” deslocou outro ônibus e motorista para seguir a viagem e levar os passageiros até Bauru.

Fora das ruas

Há uma coincidência no episódio de violência. O autor da agressão, Fernando Siveris Xavier, trabalha na secretaria da Saúde, cujo titular é Diego Singolani. O secretário, por sua vez, é sobrinho do motorista da empresa “Manoel Rodrigues” que foi agredido. “Ele é irmão do meu pai”, confirmou Diego Singolani, explicando que uma sindicância foi aberta ainda na quinta-feira, 1º. O caso também foi registrado na polícia.

Na tarde de quinta-feira, a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo emitiu uma nota informando que o funcionário Fernando Siveris Xavier foi afastado da função de motorista da secretaria de Saúde. No entanto, ele segue trabalhando normalmente em atividades administrativas.

O servidor já está respondendo a um processo administrativo disciplinar para apurar suas responsabilidades na agressão. Ele pode receber penalidades desde advertência até a demissão sumária a bem do serviço público. Fernando ainda vai responder a processos judiciais.

Agressor foi preso em 1993 como

suspeito de espancamento mortal

Hoje servidor da prefeitura, Xavier era policial

militar quando um jovem de 18 anos foi morto

O funcionário público Fernando Siveris Xavier já esteve preso como suspeito do assassinato de Daniel Elias de Freitas, de apenas 18 anos, ocorrido em dezembro de 1993 em Santa Cruz. Na época, o jovem foi levado numa noite, em um carro da Policial Militar, até a Delegacia do Município, no bairro da Estação. De lá, saiu inconsciente para morrer no hospital. A causa da morte foi espancamento. Xavier estava na viatura que levou Daniel até a delegacia, mas acabou sendo absolvido anos depois por falta de provas de participação no crime. Ele alegou que pegou uma carona no carro da polícia porque estava deixando o turno de trabalho.

O crime chocou Santa Cruz do Rio Pardo, foi manchete no DEBATE e tema de reportagens na imprensa de todo o País, inclusive no programa Fantástico, da Rede Globo.

Na véspera daquele Natal, segundo se apurou, Daniel teria se desentendido com o policial Edilson Maia Zilotti, durante as comemorações nas ruas da cidade na avenida Tiradentes. No dia seguinte, uma viatura abordou Daniel Freitas, que caminhava com um amigo na rua, e levou os dois à Delegacia do Município. No carro estavam os policiais Salvador Biancão Filho, Pedro Augusto Vieira e Fernando Siveris Xavier. Na delegacia, se encontrava outro PM, Edilson Zilotti, já que naquela época a corporação militar fazia serviços de guarda externa no prédio da Polícia Civil.

Todos os três policiais que estavam na viatura alegam não ter conhecimento do que aconteceu dentro da delegacia, já que Daniel teria ficado sozinho com Zilotti. Horas depois, o jovem foi encaminhado ao Pronto Socorro, onde não resistiu aos ferimentos provocados por um forte espancamento. Segundo o laudo médico, o corpo em vida sofreu ação de força exterior de grande intensidade. “A agressão do sistema nervoso foi mortal. Não foram observados sinais de defesa no corpo”, avaliou o documento.

O PM Edilson Zilotti foi condenado a quatro anos de reclusão pela Justiça Militar e a seis meses de prisão pela Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo. Os demais policiais receberam penas de vinte dias de prisão, em sentenças proferidas pelo juiz Antônio José Magdalena. Quatro anos depois, o mesmo juiz julgou parcialmente procedente um processo de indenização movido pela família de Daniel, cujo valor, já em grau de apelação, foi fixado em 100 salários mínimos. O principal responsável pelo crime foi expulso dos quadros da Polícia Militar.

Absolvido

O ex-PM Fernando Siveris Xavier foi absolvido da acusação de ter participado do crime. Ele contou que na noite dos fatos estava deixando seu turno de trabalho e se dirigia para casa aproveitando uma “carona” numa viatura da Polícia Militar que fazia ronda pela cidade. No percurso, porém, aconteceram os fatos que culminaram com a morte do jovem Daniel Freitas.

Xavier ficou preso 68 dias no presídio “Romão Gomes”, da Polícia Militar, em São Paulo. Embora absolvido do crime, ele respondeu a processo disciplinar que pedia sua expulsão da corporação, cuja investigação foi arquivada. Anos mais tarde, ele decidiu deixar a PM após receber oferta de emprego melhor na iniciativa privada.

Uma década depois, em texto encaminhado ao jornal, Fernando reclamou que aqueles acontecimentos prejudicaram suas atividades profissionais. Segundo ele, seus familiares foram constrangidos e passaram por várias humilhações.

Críticas

Após agredir o motorista do ônibus da “Manoel Rodrigues” na quinta-feira, 1º, Fernando Siveris Xavier foi alvo de tantas críticas nas redes sociais que ele próprio resolveu desativar sua conta no Facebook. Sua página era recheada de manifestações de apoio ao candidato a presidente da República Jair Bolsonaro.

Xavier também fez parte do movimento de criação de um grupo de escoteiros mirins em Santa Cruz do Rio Pardo. Em várias fotos, ele aparece vestindo a farda do grupo que apoia o escotismo.