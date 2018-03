Exposição sobre acervo militar começa nesta segunda-feira, 5, na Câmara

Saguão da Câmara mostra objetos,

munições e fardas da história militar

Começa amanhã, no saguão da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio pardo, a exposição de “Acervo Militar”, que está sendo organizada pela primeira vez na cidade. São dezenas de objetos que contam a história da Polícia Militar de São Paulo e do Exército brasileiro. A mostra termina na sexta-feira, 9, quando haverá uma palestra com o PM aposentado Jorge Sebastião Santus, de Bauru.

Santus começou a construir o acervo histórico há dez anos, através de doações de famílias e de batalhões. Vários objetos, aliás, são do próprio Santus, inclusive as medalhas que ele conquistou ao longo da carreira como policial militar.

Segundo ele, nos últimos anos as pessoas começaram a perceber que os heróis verdadeiros são nossos parentes militares “e não aqueles personagens de quadrinhos ou de cinema”. Por isso, Santus reuniu revistas, fotografias antigas e até fardamentos usados ao longo de décadas pelos militares. Parte do acervo relativo à Segunda Guerra Mundial não foi possível trazer a Santa Cruz.

O acervo, por sinal, é muito rico e todos os objetos são originais. Há capacetes e baionetas, por exemplo, da Revolução Constitucionalista de 1932. Há objetos emocionantes, como uma carta com um poema escrito por um combatente daquela revolução e dirigida à família. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte, com a carta no bolso. “Ela ainda está manchada de sangue”, conta Santus.

Os uniformes também chamam a atenção, pois muitos foram feitos sob forte influência de outros países. É o caso da farda com as cores da França. “Nos idos de 1900, os franceses enviaram um grupo ao Brasil para ajudar a criar a Polícia Militar. Por isso, aqueles uniformes têm as cores azul, vermelha e amarela”, explicou Jorge.

Mas o “túnel do tempo” também possui uniformes da cavalaria da época do Brasil imperial, inclusive com a cor vermelha se destacando. “A cavalaria é o regimento militar mais antigo”, lembrou. O uniforme é tão completo que há um pequeno objeto que o soldado carregava pendurado no pescoço, como se fosse uma corrente. “Na verdade, é um recipiente onde havia veneno. Se ele fosse capturado com vida, tinha esta opção”, disse.

Outra curiosidade é a “matraca”, uma peça rudimentar de madeira que fazia um barulho semelhante à metralhadora quando o soldado girava um ferro. O equipamento era usado para assustar os inimigos na revolução de 1932, quando faltavam munições para as tropas paulistas.

Para montar a exposição em Santa Cruz, Jorge teve a colaboração do santa-cruzense Paulo Andrade e, inclusive, dos filhos Laura, 12, e Júnior, 9. “Muitas pessoas deram a vida por São Paulo e tem gente que não dá valor a isso”, afirma Laura, com voz de gente grande.

O acervo poderá ser visitado no horário das 8h às 16 h. Na sexta-feira, 9, no encerramento, haverá uma palestra de Jorge Santus a partir das 14h.