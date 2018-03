Família do funcionário que fez denúncias vai perder a cantina

Governo novamente nega perseguição e diz que

vai fechar todas as cantinas em escolas do município

O funcionário que ousou denunciar desmandos do presidente da Codesan pode estar sofrendo uma nova perseguição do governo. Seria a terceira em menos de dois meses. Há duas semanas, Osmar Pinheiro da Silva foi notificado para deixar a residência que ocupa, como zelador da escola “Arnaldo Moraes Ribeiro”, no prazo de 30 dias. Ele também responde a um processo administrativo na Codesan, onde trabalha como pintor, por ter solicitado um carro para buscar remédio para o filho que é portador de diabetes crônica. Na última sexta-feira, a mulher de Osmar, Eva Ramos, foi notificada de que deverá fechar a cantina que administra na escola no prazo de 10 dias. O despejo da casa e o fechamento “definitivo” da cantina estão em notificações assinadas pelo secretário municipal de Educação, Fernando Bitencourt.

A família de Osmar mora numa pequena casa no interior da escola “Arnaldo Moraes Ribeiro” há 17 anos, desde que o funcionário da Codesan se tornou o zelador da instituição. Há um contrato assinado em 2001 por autoridades municipais da Educação, estabelecendo as funções e os direitos do zelador. No entanto, o prefeito Otacílio Parras (PSB) já adiantou a emissoras de rádio que o documento “não vale nada”. Ele negou perseguição pelo fato de Osmar ter denunciado irregularidades na Codesan à imprensa, afirmando que outros zeladores também deverão deixar imóveis dentro de escolas do município. Segundo Otacílio, o fato de Osmar ser um deles “é mera coincidência”.

O fechamento da cantina também é alegado pela administração como “coincidência” por atingir a família de Osmar Pinheiro, que administra o local há mais de dez anos. Existe um pagamento mensal da família à direção da escola, como um “arrendamento” do pequeno estabelecimento.

Para não deixar patente qualquer demonstração de que está retaliando o servidor da Codesan, a administração informou que todas as cantinas de escolas municipais serão fechadas imediatamente. A justificativa é que alunos pobres não podem comprar produtos à venda nestes estabelecimentos, além do fato da merenda escolar ser de boa qualidade. No caso da rede municipal de ensino, segundo apurou a reportagem, existe apenas mais uma cantina numa escola, na “Sebastião Jacyntho da Silva”, no bairro João Piccin. O local, que na semana passada passou a abrigar um polo da Univesp — Universidade Virtual de São Paulo —, também terá sua pequena cantina fechada definitivamente.

Pouco tempo

Na última sexta-feira, 2, a família do funcionário Osmar estava abatida após receber a notícia. O ofício, desta vez, não foi remetido diretamente ao zelador, mas encaminhado ao diretor da escola “Arnaldo Moraes Ribeiro”, o professor Rogério Pegorer Plina. Foi ele quem repassou a ordem para a família de Osmar Pinheiro.

O problema é o tempo curto para cumprir a medida, o mesmo dilema em relação ao despejo da família de sua residência. A cantina, por exemplo, tem um estoque de mercadorias que não pode ser devolvido, o que vai acarretar prejuízos à família, que é considerada de baixa renda. “Não sabemos o que vamos fazer”, disse Eva Ramos, mulher de Osmar Pinheiro. Ela confirmou que paga um arrendamento mensal à escola pela exploração da cantina, algo em torno de R$ 500. O dinheiro é repassado à APM — Associação de Pais e Mestres — da “Arnaldo Moraes Ribeiro”.

A retaliação do governo contra a família de Osmar Pinheiro aconteceu porque o funcionário da Codesan foi vítima do caso dos “empréstimos consignados”, em que a empresa descontou o valor no holerite e não repassou ao banco. O caso que é considerado “apropriação indébita” prejudicou Osmar e outros funcionários da empresa pública, que estão recebendo notificações de negativação do Serasa e outros órgãos de proteção ao crédito.

Por tudo isso, Osmar responde a um processo administrativo interno na empresa, vai perder a casa onde mora e o direito da família de administrar a cantina da escola.