Após assaltar em Chavantes, ladrão é preso em Santa Cruz

Homem levou Fiat Uno de taxista,

mas foi descoberto horas depois

Um ladrão foi preso pela Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo após assaltar um taxista na cidade de Chavantes. Ele estava com o veículo da vítima.

O assalto aconteceu no início da noite de terça-feira, 27, quando um ladrão conhecido como “Chupeta”, morador em Chavantes, acionou um táxi para supostamente fazer uma “corrida” até Ipaussu.

Entretanto, ainda no município de Chavantes, o homem sacou uma faca que estava em sua cintura e ameaçou o proprietário do táxi. O motorista foi obrigado a entregar o Fiat Uno para o ladrão, que seguiu rumo ignorado.

A Polícia Militar de toda a região foi acionada e montou rapidamente uma operação para tentar encontrar o assaltante. Minutos depois, o carro foi visto entrando em Santa Cruz do Rio Pardo, pelo acesso da rodovia vicinal Plácido Lorenzetti.

Com apoio de várias equipes da PM, o veículo foi abordado e o ladrão preso em flagrante. Ele ainda carregava a faca usada no crime

Com ele, os policiais também recuperaram o dinheiro do taxista e outros pertences que haviam sido levados.

A delegada Isabel de Oliveira Bertoldo ratificou a prisão do ladrão, que foi levado para a cadeia pública de São Pedro do Turvo.