Coluna “Dicas” – Edição de 04/03/2018

Desculpas

Nos últimos dias, além de ataques aos vereadores e à imprensa livre, o governo de Otacílio Parras (PSB) tem sido pródigo em desculpas para tentar justificar, por exemplo, que não há perseguição contra funcionários da Codesan que denunciaram desmandos na empresa. Vale tudo, mas o importante agora é combinar direitinho a versão com outros membros do governo. Aquela desculpa da construção de um Cras para despejar a família de um trabalhador não colou…

Perdeu

A ex-secretária de Saúde dos governos de Adilson Mira e Maura Macieirinha, ambos do PSDB, perdeu um recurso no STJ (Superior Tribunal de Justiça) na ação que tenta reativar sua aposentadoria. Luizete de Souza Alexandre Pereira teve a aposentadoria cassada pela prefeitura de São Paulo porque acumulou indevidamente cargos na capital e em Santa Cruz. Ainda cabe recurso.

Autarquia

Os vereadores não devem discutir nesta segunda-feira o projeto do prefeito que transforma a Codesan numa autarquia. O texto tem algumas incorreções, mas também dá pistas de quem pode assumir o setor. O projeto, por exemplo, diz que o presidente não precisa ter curso superior, o que beneficia o vice-prefeito Benedito Batista Ribeiro (PT). Nos últimos dias, “Dito”, que é presidente de um sindicato, reclamou que a instituição está com dificuldades devido ao fim da contribuição sindical obrigatória. Um cargo na autarquia não seria mal para alguém que até hoje foi muito fiel ao prefeito Otacílio Parras.

Perdidos

Não é só o staff do prefeito Otacílio que está atordoado com a crise política. Os próprios vereadores, atacados sem dó pelo chefe do Executivo, também não sabem muito o que fazer. O jeito, neste momento, é esperar e ver como fica….

Mais um título

O vereador Cristiano de Miranda (PSB) vai gastar todo o seu estoque de títulos de cidadão, uma vez que a Câmara limitou as homenagens no ano passado. Na sessão de amanhã, Miranda vai propor um título à ex-secretária de Educação do atual governo, a professora Lúcia Marisa Pinhata.

Novos grupos

O anúncio de Otacílio que não vai apoiar nenhum vereador na sua sucessão já provocou conversas nos bastidores. É possível que surja novos grupos políticos em Santa Cruz do Rio Pardo. “Ele fala como candidato”, disse um vereador, criticando Otacílio.

Um ‘garçom’ na

inauguração

Em meio à grave crise política criada pelo prefeito Otacílio Parras (PSB), o secretário de Educação, Fernando Bitencourt, ainda teve tempo para se divertir fazendo as vezes de garçom na inauguração do polo da Univesp em Santa Cruz do Rio Pardo.

“Coisas de Política”

Saída à mineira

Esta história me foi contada por uma amiga, grande advogada e pedagoga, tendo, por sua vez, chegado até ela pelos meios políticos. O fato se deu quando um importante político mineiro foi eleito governador do estado. Havia um companheiro de partido, pessoa muito próxima do político e que desejava, através do amigo e compadre, ocupar um cargo no governo de Minas. No entanto, a despeito da amizade e do “compadrismo”, o cidadão não possuía as qualidades e competências necessárias e, portanto, nunca seria convidado para o governo. Assim, na primeira oportunidade, o pretendente aproximou-se do político e, usando uma maneira muito peculiar dos mineiros – a de “comer pelas beiradas” – questionou o futuro governador:

-Pois é, compadre…estão dizendo por aí que eu devo ocupar uma secretaria de estado no seu governo. O que você acha que devo responder?

E veio uma tacada política de mestre:

-É muito simples, compadre, diz que você foi convidado e não aceitou o cargo!!!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)