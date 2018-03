‘Dia das Mães’ terá shows

Banda e cantora ‘gospel’ foram contratados

para um megashow na véspera do “Dia das Mães”

Depois de anunciar a promoção de um concurso de miss e de ampliar a programação do festival “Rock Rio Pardo”, a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo também vai promover um show em homenagem ao Dia das Mães. As duas apresentações serão de músicas no estilo “gospel”.

O município já contratou a banda “Rosa de Saron”, de orientação no movimento de Renovação Carismática Católica, e a cantora e pregadora evangélica Adriana Ferrari. Apesar do anúncio ter sido feito na semana passada, o prefeito Otacílio Parras (PSB) já vinha sinalizando a homenagem musical para o Dia das Mães. Ele sugeriu que a prefeitura realizaria um “grande show”, idealizado pelo secretário de Administração Maurício Corrêa. Na mesma semana que o prefeito anunciou a programação para o “Dia das Mães”, ele demitiu o secretário de Cultura, Luciano Pimentel.

O evento será realizado num mesmo dia, no sábado, 12, véspera do “Dia das Mães”, no recinto da Expopardo. O ingresso será gratuito, mas a prefeitura ainda estuda cobrar um agasalho usado para a campanha realizada tradicionalmente para o inverno. Duas barracas de alimentação serão instaladas no dia do evento, com renda para entidades assistenciais. Também será proibida a venda de bebidas alcoólicas.

Segundo o prefeito Otacílio Parras, milhares de pessoas deverão comparecer ao megashow gospel, no qual pretende discursar na abertura. O horário também ainda não está definido, mas é provável que seja iniciado às 20h e encerrado à meia-noite. O município espera milhares de visitantes de outras cidades, principalmente evangélicos. “Se der certo, a tendência será crescer”, disse o prefeito.

No entanto, a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo ainda deverá afastar o risco de uma ação judicial. É que a Constituição Federal veda ao Poder Público custear eventos religiosos. Em Paranapanema, por exemplo, município a 150 quilômetros de Santa Cruz, a Justiça proibiu na semana passada a realização de eventos de cunho religioso pagos com dinheiro público. A ação foi movida pelo Ministério Público, alegando que shows ‘gospel’ são incompatíveis com a Constituição Federal, mesmo Paranapanema possuindo lei municipal autorizando este tipo de promoção.