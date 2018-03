Ladrão confessa furtos e é liberado

Homem de 34 anos confessou autoria de dezenas de furtos,

mas deixou delegacia porque prisão não foi em flagrante

Centenas de produtos furtados foram recuperados na madrugada da última quinta-feira, 1º, quando a Polícia Militar prendeu um ladrão que agia há tempos em toda a região. Rafael de Souza Corrêa, 34, acabou confessando dezenas de furtos, mas saiu pela porta da frente da delegacia porque não tinha sido preso em flagrante. O surpreendente é que, mais tarde, ele compartilhou a notícia de seu próprio caso em sua página no Facebook, numa espécie de ironia contra as autoridades.

A ocorrência acabou movimentando o prédio da Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz do Rio Pardo, já que dezenas de pessoas se apresentaram em busca de objetos furtados.

A descoberta do ladrão aconteceu porque um furto em caminhões que estavam no pátio de um posto de combustíveis foi gravado pelas câmeras de monitoramento. Com as imagens, foi possível identificar o homem, que foi procurado em seu endereço.

Às 6h da última quinta-feira, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o Jardim Eldorado, onde conversou com uma jovem que se apresentou como irmã do suspeito. Ela admitiu que o irmão estaria “agindo de forma estranha” nos últimos dias, pois diariamente aparecia na residência com objetos novos. A mulher disse que o irmão não tinha condições para comprar os produtos.

Rafael estava no quarto e, ao avistar os policiais, tentou fugir. No imóvel, havia inúmeros objetos furtados nos últimos meses, retirados de veículos, construções e residências.

Aparentemente, o ladrão levava tudo o que via, acumulando centenas de aparelhos eletrônicos, rádios, DVDs, ferramentas, óculos, matérias de construção, equipamentos usados na construção civil e muito mais.

Todos os produtos recuperados foram levados para a Central de Polícia Judiciária, assim como Rafael de Souza, que recebeu voz de prisão.

Ele, inclusive, confessou a prática dos inúmeros crimes e apontou que os furtos eram feitos em vários locais de Santa Cruz do Rio Pardo e região. Segundo ele, muita coisa furtada era negociada em “feiras do rolo” em Ourinhos e Bauru.

Quando a notícia da prisão do ladrão começou a circular na cidade, a polícia passou a receber telefonemas de muitos moradores interessados em identificar seus pertencentes desaparecidos. Muitas pessoas resolveram ir até a CPJ, onde até ontem havia muitos produtos aguardando os verdadeiros donos.

Apesar da audácia em cometer tantos furtos, Rafael acabou sendo liberado. É que a legislação brasileira impede a prisão fora do prazo do flagrante. O autor dos furtos saiu pela porta da frente da delegacia, antes mesmo dos policiais militares que ainda teriam muito trabalho para catalogar os objetos furtados.

Apesar do ladrão estar de volta às ruas, ele será investigado pela Polícia Civil. Não está descartada a participação de mais pessoas nos crimes de furtos.