Motorista embriagado causa acidente na rodovia e é preso

Ele dirigia em ‘zigue-zague’ e

bateu sozinho na mureta de concreto

Um motorista alcoolizado quase provocou uma tragédia na tarde de sexta-feira, 2, na rodovia Orlando Quagliato (SP-327), que liga Santa Cruz do Rio Pardo a Ourinhos. Ele aparentemente perdeu o controle da direção e por pouco não atravessou a mureta de proteção que separa uma pista da outra. O carro ficou “enroscado” após deslizar vários metros na mureta.

Quando chegaram ao local, policiais rodoviários e socorristas da Cart — concessionária que administra a rodovia — perceberam que o motorista do Volkswagen Gol estava bêbado. Ele, inclusive, não soube explicar o que teria acontecido.

Segundo testemunhas que seguiam logo atrás, na mesma pista, o carro conduzido pelo motorista transitava em “zigue-zague” pela rodovia quando perdeu o controle e atingiu a mureta que divide as duas pistas.

O condutor de uma carreta, que trafegava no mesmo sentido e viu o acidente, disse que, mesmo “enroscado” na mureta de concreto, o carro ainda deslizou por quase 100 metros.

Um grupo de policiais militares de Ourinhos, que estava numa viatura da PM que também seguia pela rodovia, ajudou a sinalizar o trecho. O motorista do carro, entretanto, foi detido e levado para a delegacia.

O delegado de plantão arbitrou a fiança em R$ 900. Como o valor não foi pago, o motorista foi preso e encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo.